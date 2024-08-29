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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Ali Can Özcan'dan gümüş madalya - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Ali Can Özcan'dan gümüş madalya

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:59 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:59
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        Ali Can Özcan, gümüş madalya kazandı!
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        Milli Tekvandocu Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları erkekler K44 58 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can, bu kategorinin 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'la altın madalya maçına çıktı. Rakibine 19-12 yenilen Ali Can, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya tribünden destek verdi.

        Kariyerinde ikişer kez Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan, dünya şampiyonalarında da 1 gümüş, 3 bronz madalyası olan Ali Can Özcan, paralimpik oyunlarda ise ilk madalyasını elde etti.

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