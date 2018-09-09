Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İsveç karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ali Dürüst'ün açıklamalarından satırbaşları:

"Trabzon'da sonuç hariç her şey iyiydi. Taraftara ve stadyumun güzelliğine bir şey söyleyecek durumda değiliz. Son 15 dakikadaki taraftarın baskısını onlar da hissetti. Trabzon'daki maçın ikinci yarısında gol atamamamız bizi üzdü, oyuncularımızı üzdü. Yarın burada işi sıkı tutup puan alacağız. Serdar Aziz'in sakatlığı var ama hocamız nasıl bir kadro kuracak bilemiyorum."

"YABANCI SINIRININ KALKMASININ FAYDALARI ORTADA"

"4 sene evvel Fatih Hoca'nın dediği gibi bir karar verdik. Türk futbolunun yararı için bu kararı verdik. 4 sene sonra bakıp, ona göre karar vereceğiz dedik. Onu değerlendireceğiz. Speküle yapacak bir şey yok. Yabancı sınırının kalkmasının faydaları ortada. Kararı, Türk futbolu adına vereceğiz. Aynı karar için de görüşüyoruz. Değişen, yeni alınan bir karar yok. 4 senelik uygulamanın sonuçlarını değerlendireceğiz."

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