"Ali İsmail Korkmaz kimdir?" sorusu ölümünün 6. yıl dönümünde de merak ediliyor. 2013 yılında Eskişehir'de Taksim Gezi Parkı protestolarına destek amaçlı katıldığı yürüyüşte, darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, sevenleri tarafından ölümünün 6. yılında anılıyor. İşte Ali İsmail Korkmaz'ın hayatı

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR?

Ali İsmail Korkmaz (18 Mart 1994, Hatay - 10 Temmuz 2013, Eskişehir),Taksim Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla katıldığı yürüyüşte darp edilmesi sonucu 19 yaşında öldürülen üniversite öğrencisidir.

Eskişehir'de Gezi Parkı protestolarına destek amaçlı düzenlenen yürüyüşte polisin müdahalesinden dolayı ara sokaklara kaçan eylemcilerden birisi olan Anadolu Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, polis tarafından darp edilmiştir. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Korkmaz 38 gün boyunca komada kalmış ancak 10 Temmuz 2013 günü hayatını kaybetmiştir. Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü protesto edilmiş ve heykeli dikilmiştir.

Mirası

Korkmaz'ın ölümü sonrasında Fikir Kulüpleri Federasyonunun (FKF) katkılarıyla Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli dikildi. Fenerbahçe taraftarları "Ali İsmail Korkmaz" marşını besteleyerek çeşitli maçlarda bu marşı söylediler.

Kadıköy Belediyesi tarafından Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak'ta bulunan eski bir otopark alanı, parka dönüştürülerek Ali İsmail Korkmaz'ın adı verildi.

1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi örgütlenmesi tarafından Niğde Kemerhisar'da Ali İsmail Korkmaz Hatıra Ormanı yapıldı.

Hatay Samandağ Belediyesi tarafından ilçe girişinde bulunan bir köprüye Ali İsmail Korkmaz adı verildi.

Korkmaz ailesi, kurdukları Ali İsmail Korkmaz Vakfı ile öğrenciye, yaşlılara, doğaya, hayvanlara, sanatçıya, esnafa ulaşan etkinlikler yaptı ve öğrencilere burs sağladı.

Mahkeme Durumu

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nı, Eskişehir'de 2 Haziran 2013 günü Gezi protestoları sırasında, polis ve sivillerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 57 bin 180 lirası manevi, 650 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 707 bin 180 lira tazminat ödemeye mahkum etti.