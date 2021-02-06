Ali Koç: Bu maç şampiyonluğumuzun habercisidir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Ali Koç: Bu maç şampiyonluğumuzun habercisidir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ardından konuştu. Maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade eden Ali Koç, “Bu mağlubiyet ve bu maçta yaşananlar, bizim şampiyonluğumuzun habercisidir” ifadelerini kullandı. Ali Koç, Ozan Tufan’ın golü için de “Bana göre verilmeyen gol, yüzde 100 goldü” dedi

Ali Koç: Bu maç şampiyonluğumuzun habercisidir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın hakkının 1-0 olmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Ali Koç, “İlk yarıda onlar, ikinci yarıda biz üstündük. Tam rakamlara ve gol pozisyonlarına bakamadım. İkinci yarıda oynadığımız futbolu, ilk yarıda oynasak daha olumlu olurdu. Bana sorarsanız maçı hakkı beraberlikti. Ofsayttan verilmeyen gol, bana göre yüzde 100 gol ama hangi açıdan baktığınıza bağlı. Elimize gelen fotoğraf ve videolar farklı şeyler ifade ediyor. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan gri pozisyonların hep aleyhimize olması. Bu kadar ince bir pozisyonun 1 dakikadan az sürede belirlenmesi enteresan. Ama biz hakeme sığınmayacağız, burada çıkıp ikinci yarıda oynadığımız futbolu ilk yarıda oynayıp çatır çatır maçı almamız gerekirdi. Şunu söyleyeyim, bu maç, maç sonucu ve maçta yaşananlar, şampiyonluğumuzun habercisidir. Biz çok senelerde rakibimizi orada ve burada yenip sezon sonu istediğimiz sonuca ulaşamadığımızı görmüştük. Ama bu maçta yaşadıklarımız e gördüklerimiz, şampiyonluğun en büyük motivasyonu oldu. Sakatlarımız da dönünce sene sonu için şampiyonluğun habercisi oldu. Taraftarlarımızı üzdük. Bu maç ne bizi şampiyon yapacaktı ne de şampiyonluk hedefinden uzaklaştıracaktı. Kazansaydık psikolojik avantaj olacaktı. Olmadı, sağlık olsun” açıklamalarını yaptı.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Maçın ardından protokol tribününde yaşananlarla ilgili de konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Çirkin görüntülere kendi stadımızda müsaade etmeyeceğimizi söyleyip içeri gitmelerini rica ettik. Hayatta her zaman kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın ve yapıp tepki görünce de anlayışla karşılayacaksın. Mustafa Başkan da anlayışla karşıladı ve ‘Olmamalıydı’ dedi. Sağlık olsun. Dediğim gibi taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama hiç canınızı sıkmayın, bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir” diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Galatasaray derbisi! Fenerbahçe Galatasaray maç özeti ve puan durumu
FUTBOLGalatasaray derbide Mohamed'le kazandı
SON DAKİKA: Derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırı! Fenerbahçe taraftarı... - Spor haberleri
FUTBOLAbdurrahim Albayrak'a saldırı!
SON DAKİKA: Fatih Terim'den küfür tepkisi! Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına...
FUTBOLTerim'den küfür tepkisi!
Serdar Ali Çelikler: İstanbullu kazandı
FUTBOLİstanbullu kazandı
DERBİ| Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray derbisi - FB GS saat kaçta? MUHTEMEL 11'LER
FUTBOLDev derbinin 11'leri
Habertürk yazarları, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi -
FUTBOL"Kaybetmekten korkmamalı"
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu - Son dakika derbi haberleri
FUTBOLRakamlar ne diyor?
Kasımpaşa: 1 - Hatayspor: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOLHatay farklı kazandı
Yusuf Günay: "Seyirci konusunda gerekli başvuruyu yapacağız"
FUTBOL"Seyirci konusunda başvuru yapacağız"
Arda Turan, Fenerbahçe galibiyeti sonrası ağladı!
FUTBOLGalibiyet sonrası ağladı!