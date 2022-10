Ali Koç: Fabrika ayarlarına dönme zamanı

"Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet'imizin 99. yılını kutlarken 100. yılın heyecanını yaşamaya başladık. Ülkemizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi 100. yılda da en önde olacağız. Cumhuriyet'in feneri olacağız. Fener alayımız, Cumhuriyet'imizin 100. yılını karşılarken bir yıl boyunca atacağımız adımlarından ilkidir. Bu yürüyüş, bu gece yaktığımız bu ateş aslında kalplerimizde yanan cumhuriyet ateşinin yansımasıdır. İçimizdeki cumhuriyet ateşi her daim var olsun. Ne deriz biz her zaman; Atatürk'ün hangi takımı tuttuğundan çok hangi takımın onun yolundan yürüdüğüdür çok daha önemlisi. Bizler bu vatan uğruna verilen mücadeleyi hisseden, kara kışta vatana siper olanları unutmayan, kadınıyla erkeğiyle günlerce uyumadan cepheden savaşanları kalplerimizden çıkarmayan, atamızın emanetine sahip çıkan, hiçbir zaman ilkelerinden şaşmayanlar olarak, ilelebet göğsümüzde yanacak olan cumhuriyet feneriyle vatana aşık olmak için çalışıyor ve yaşıyoruz."

Bu toprakların kıymetini bilenler olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'nin emrinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Koç, "Buradaki tüm dostlarla, güzel vatanımızın ve dünyamızın dört bir yanındaki Fenerbahçelilerle beraber bir söz vermek istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü tüm camiasıyla, sporcularıyla, çalışanlarıyla, her bir bireyiyle ilelebet Ata'sının izinden gitmeye, Cumhuriyet'imizin yılmaz, yorulmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Değil 100 yıl, yüzlerce yıl geçse de sarı-lacivert kalpler, ay-yıldızımızın gölgesinde olmaya, ülkesinin emrinde olmaya devam edecektir. Kalplerimizde yanan cumhuriyet ateşiyse hiçbir zaman sönmeyecektir." diye konuştu.

- "Sporcularımızın yanında olun"

Taraftarlara seslenen Ali Koç, sporcularının şampiyonluk bilinciyle, sorumlulukla mücadele edeceklerinden şüphe duymamaları gerektiğine dikkat çekerek, sözlerini şu görüşlerini aktardı:

"Ben ve arkadaşlarımdan da hiçbir şüpheniz olmasın. Asıl büyük sorumluluk sizindir, taraftarlarımızındır. Her maç, her karşılaşma, her zorlu yolda, her tökezlemede formamızı taşıyan sporcularımızın yanında olun. Onların yorulduğu, düştüğü yerde en büyük güç siz olacaksınız. Çünkü bunu sadece siz yapabilirsiniz. Onları düştüğü yerde ayağa kaldıracak sizin sevginiz ve desteğiniz olacaktır. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Unuttuk bunu son dönemlerde. Hatırlayalım, özellikle sosyal medyada yuvalanmış yapılardan, gerek içimizde başarısızlığımızı isteyenlerden ama daha önemlisi dışarıdan bizi karıştırmaya çalışanlardan koruyun sporcularımızı. Ümraniyespor maçından sonra söylediğim sözlerimi lütfen aklınızdan çıkarmayın. En büyük rakibimiz kendi camiamız olmasın. En büyük desteğimiz kendi camiamız olsun. Görüyorsunuz kafayı bir kaldırdık, işler yolunda bir gitmeye başladı. Bizle uğraşanları, olmayan şeylerle saldıranları, gazeteci kimliği altında mesleğini unutan, bir takımın medya çalışanları gibi beni hedef alıp, iftira atanları unutmayın. Onlara yer bırakmayın. Eğer siz bu sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu bilinçle hareket ederseniz, yanımızda olursanız, ne sporcularımız yorulur ne biz vazgeçeriz ne de kimse bize zerre kadar zarar verir."