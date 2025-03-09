Ali Koç, İlim Yayma Cemiyeti öğrencilerine iftar verdi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, eğitim ve kültür alanında önemli faaliyetler yürüten İlim Yayma Cemiyeti yönetimi ve öğrencilerini iftar programında ağırladı. Organizasyon, Koç’un ev sahipliğinde Fenerbahçe Divan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi.

Programa İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ile birlikte toplam 315 öğrenci katıldı. Öğrencilerden 170’i 60 farklı ülkeden gelenlerden oluştu. Daha önceki iftar organizasyonu Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenmişti. Bu yıl ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ev sahipliğinde, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. REKLAM

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DA KATILDI İftar programına Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür ve Takım Menajeri Emir Yolaç da katıldı. Futbolcular, öğrencilerle sohbet ederek onların sorularını yanıtladı. Program süresince gençlerin eğitim hayatları ve gelecek planları üzerine konuşmalar yapıldı.

ALİ KOÇ: İLİM YAYMA CEMİYETİ'NİN ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYORUM Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, organizasyonda yaptığı konuşmada, İlim Yayma Cemiyeti'nin eğitim alanındaki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Koç, “Öğrencilerimizin eğitim hayatlarında başarılı olmalarını temenni ediyorum. Eğitime destek veren kurumların çalışmalarını önemli buluyorum.” diyerek öğrencilere iyi dileklerini iletti. YUSUF TÜLÜN'DEN TEŞEKKÜR İftar organizasyonunda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a nazik daveti ve ev sahipliği için teşekkür etti. Tülün, “Bizleri burada ağırlayan Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiasına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tür organizasyonlar, öğrencilerimiz için çok değerli.” ifadelerini kullandı.