Ali Koç: İmza yöntemi demokratik olsa da uygun değildir!

Fenerbahçe Kulübü, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bayramlaşma töreni düzenledi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, burada gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİZLERİ BİR ARAYA GETİREN F.BAHÇE'MİZİN BÜYÜKLÜĞÜ"

Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün burada bizi bir araya getiren bayram coşkusu olsa da, bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden bir sevinç kaynağımız olduğunu da hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. O da Fenerbahçemizin büyüklüğüdür.

🎙️ Ali Koç: Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün burada bizi bir araya getiren bayram coşkusu olsa da, bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden bir sevinç kaynağımız olduğunu da hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. O da Fenerbahçemizin büyüklüğüdür. pic.twitter.com/5MbHV84ZLT — HT Spor (@HTSpor) June 9, 2025

"BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Biz büyük bir camiayız ve camiamızın bugün en çok ihtiyacı olan ve tarih boyunca söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa, mali bağımsızlığa yaklaşsa, ne zaman taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye giriyor. Algı operasyonlarıyla bizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Sağduyulu her Fenerbahçeli kara propagandanın farkında. Hedefimiz duygu birliğini sağlamak. Özlediğimiz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız.

🎙️ Ali Koç: Taşlar yerine oturmaya başlayınca birileri devreye giriyor. Algı operasyonlarıyla bizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Sağduyulu her Fenerbahçeli kara propagandanın farkında. Hedefimiz duygu birliğini sağlamak. Özlediğimiz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. pic.twitter.com/Y6dqsuk5bd — HT Spor (@HTSpor) June 9, 2025

"PSİKOLOJİK İŞKENCE VE İTİBAR SUİKASTI BİZİ YIKAMAZ"

Bir psikolojik işkence ve itibar suikastı, camiamızı kaosa sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Sağlam duruyoruz. Bizi bu yıkamaz! Biz, bu vefasız saldırılara, ciğeri beş para etmez insanlar tarafından yapılan bu girişimlere neden dik duruyoruz, biliyor musunuz? Çünkü biz camiamızda bu kapıyı bir kez açarsak, bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri ve başkanları hedef alınır.