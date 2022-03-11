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Ali Koç konuşuyor! (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenliyor. Koç'un açıklamalarını canlı aktarıyoruz...

Ali Koç konuşuyor! (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenliyor.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

Trabzon maçında yapılan garip atama. Neden endişe duyduğumuzu size anlatacağımızı söylemiştik. Başka gelişmeler de oldu. 8 Mart Salı günü TFF'nin aldığı karar... Bence tüm ülke futbolunu karman çorman hale getirdi. Endişede ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Hazırlanırken zorluk çektim. O kadar çok malzeme var ki... Günlük hayatta takip etmediğimiz, o kadar çok malzeme var ki... Hangilerini paylaşacağıma hala karar vermiş değilim.

Türkiye'deki genel tabloya bakalım. Futbol milyonlarca taraftarı, kulüpleri, sponsorları, medyayı kapsayan toplumsal gündeme yön verebilen en büyük endüstrilerden biridir. Kısacası her haneye girebilen konumdadır.

Sürekli güncellenmektedir...

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