Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin kıymetini bilelim. Çocuklarımıza vicdanlı olmayı, merhametli olmayı öğretelim.

Sezon iyi gitmiyor ve en mahcup olduğum da bu çocuklar. İnşallah önümüzdeki sezon bu çocukların arzularını, beklentilerini yerine getireceğiz. Benim Samandıra'ya gitmem olağandışı bir durum değil, ilk defa gitmiyorum. 7 yaşından bu yana maçlara gidiyorum ancak Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki futbolu, Fenerbahçe'de ilk kez gördüm ve bu konuda arkadaşlarla görüştüm. Sezonu iyi bir şekilde kapatmalıyız, bu şekilde giderse tarihe kötü anlamda geçeceğimizi kendilerine ilettim. Hocamızla da dertleştik ama gazetelerde yazıldığı gibi ültimatom verdiğim falan yok, benim tarzım değil. Zamanı geldiği zaman zaten konuşulur."