İHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in düzenlediği basın toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in düzenlediği basın toplantısı sonrası, Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç'un imzasıyla paylaşımda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan çağrıyı yenileyen Başkan Koç, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum ''Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe Kulübü son günlerde yaşanan MHK ile hakem kararları tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı ve Galatasaray'a yönelik dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan yazı dizisinde, "2022-23 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" başlığı altında bu sezon yaşananlar tarih sırasına göre yayınlandı ve son olarak "Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?" sorusu soruldu.