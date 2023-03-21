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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Galatasaray'a flaş gönderme: "Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?"
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Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?

Fenerbahçe Kulübü son günlerde yaşanan MHK ile hakem kararları tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı ve Galatasaray'a yönelik dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan yazı dizisinde, "2022-23 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" başlığı altında bu sezon yaşananlar tarih sırasına göre yayınlandı ve son olarak "Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?" sorusu soruldu. İşte detaylar

Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Galatasaray'a flaş gönderme:
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Fenerbahçe, resmi twitter hesabından Galatasaray'a yönelik dikkat çeken paylaşımlara imza attı.

"2022-2023 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" başlıklı bir açıklama yapan Fenerbahçe, ardından sırasıyla tarihli tweet serisi şeklinde paylaşımlara devam etti.

Sarı-lacivertliler açıklamayı "Sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz: Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?" ifadesiyle bitirdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi Twitter hasından paylaşılan yazı dizisinde şu ifadelere yer verildi:

"2022-23 SÜPER LİG SEZONU 26 HAFTALIK ÖZETİ"

19 Ekim 2022: “MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!”

20 Ekim 2022: “Bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız.”

23 Ekim 2022: “Bu ligi bitirtmeyiz!”

29 Aralık 2022: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı vesilesiyle “Ofsaytımsı” tanımının Türk futbol literatürüne dahil edilmesi!

20 Ocak 2023: “Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor.”

21 Ocak 2023: “Biz PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu."

21 Ocak 2023: “Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor…”

2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ:

2 Şubat 2023: Milyonların önünde, “göz göre göre” Adana Demir Spor maçında, Fenerbahçe Futbol Takımını lig yarışından koparmak için yapılan hamle!

11 Mart 2023: Bir pozisyonun, değil kırmızı kart faul dahi olmadığını gösteren görüntünün saklanıp “manipülasyon” odaklı bir “görüntümsünün” kamuoyuna Bein Sports-Trio programı vesilesiyle servis edilmesi. (Lig yarışının ‘görüntü açıları’ seviyesinde dizayn edilmesi)

16 Mart 2023: Güdümlü yazan, çizen, konuşan “sözde medya mensupları” ve gayriresmi ağızların devreye sokulması, algının başlatılması.

17 Mart 2023: Rakip Takım Teknik Direktörünün çok masumane(?!) bir mesajla konuyu legalize etmesi: "Lale Orta hakkında çıkan haberler umarım doğru değildir. Tek söyleyebileceğim şey bu."

Rakip Takım Başkanının “MHK Başkanı iddialarıyla ilgili inanmadım, böyle bir şey olamaz, bu tevatürdür, mümkün değil.” açıklamasıyla aynı manipülasyonun ‘yönetim seviyesinde’ gündeme taşınması!

Dip not: 17 Mart 2023: Rakip oyuncuya saldıran Fernando Muslera’nın yaptığının sarı kart ile “geçiştirilmesi”

Ve bilmediğimiz, kamuoyuna yansımayan, kapalı kapılar arkasında organize edilen kim bilir daha nice olaylar, algılar!

18 Mart 2023: MHK açıklamasıyla “gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu gerçeğinin bir kez daha, en net şekilde yaşanması!”

19 Mart 2023: Milyonların önünde, “göz göre göre” Corendon Alanyaspor maçında Fenerbahçe Futbol Takımını lig yarışından koparmak için yapılan hamle!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ OLARAK
TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ ADINA ENDİŞE EDİYOR,
SEZONUN SORUSUNU SORUYOR,
SON KARARINIZI MERAK EDİYORUZ:

“LİGE DEVAM EDİYOR MUYUZ ETMİYOR MUYUZ?"

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