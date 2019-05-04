Fenerbahçe Kulübü, Fener Ol kampanyası için FB TV'de özel bir program gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin katıldığı programda yapılan desteklerle ilgili bilgiler verilirken başkan Ali Koç da telefonla bağlandı. Koç, kampanya gidişatının oldukça iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Destekler her anlamda büyüyor. Hem banka havaleleri hem SMS olarak. Benimde söylediğim buydu herkesin çorbada tuzu olsun en yaşlısından en gencine. Bu gece çok keyifli geçti. Hep beraber omuz omuza bu kitlesel harekette başarılı olacağız belki de ülkemizin hiç görmediği rakama ulaşacağız. Bu gün özel bir gün doğum günüz hem de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaret ettiği gün. Söz konusu vatansa söz konusu Atatürk ise gerisi teferruattır. Atatük'ün hangi takımı tuttuğu değil kimin Atatürk'ün yolundan gittiği önemlidir."