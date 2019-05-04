Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ali Koç'tan "Fener ol" açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fener ol kampanyası ile ilgili kulüp kanalına açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, Fener Ol kampanyası için FB TV'de özel bir program gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin katıldığı programda yapılan desteklerle ilgili bilgiler verilirken başkan Ali Koç da telefonla bağlandı. Koç, kampanya gidişatının oldukça iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Destekler her anlamda büyüyor. Hem banka havaleleri hem SMS olarak. Benimde söylediğim buydu herkesin çorbada tuzu olsun en yaşlısından en gencine. Bu gece çok keyifli geçti. Hep beraber omuz omuza bu kitlesel harekette başarılı olacağız belki de ülkemizin hiç görmediği rakama ulaşacağız. Bu gün özel bir gün doğum günüz hem de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaret ettiği gün. Söz konusu vatansa söz konusu Atatürk ise gerisi teferruattır. Atatük'ün hangi takımı tuttuğu değil kimin Atatürk'ün yolundan gittiği önemlidir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'dan taraftara derbi çağrısı!
FUTBOLG.Saray'dan taraftara derbi çağrısı!
"Galatasaray Business Network" yapıldı
FUTBOL"Galatasaray Business Network" yapıldı
Juventus: 1 - Torino: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLDerbide Juve'yi Ronaldo kurtardı!
Fenerbahçe için Berahino açıklaması
FUTBOL"Fenerbahçe oyuncumla ilgileniyor"
Sivasspor Başakşehir MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ - Başakşehir eriyor!
FUTBOLBaşakşehir eriyor!
Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e tepki!
FUTBOLFenerbahçe'den Galatasaray'a tepki!
Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku
FUTBOLGalatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku
Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi açıklandı
FUTBOLSüper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi açıklandı!
'Futbolun Süperleri' ödül töreninde yıldızlar geçidi!
FUTBOLYıldızlar geçidi!
Marcao derbide oynayacak mı?
FUTBOLDerbi öncesi kritik gün!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X