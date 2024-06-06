Ali Koç'tan Habertürk TV'de Şekip Mosturoğlu açıklaması!

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç, Habertürk TV'de Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yanıt olacak iş değil. Garip cümleler kurulmuş. Taraf oldu, Dursun Özbek ağzıyla konuştu. Ben durup dururken niye öyle bir şey söyleyeyim. Bizi arayanlar oldu, Divan Kurulu heyetinden de arayanlar oldu. Benim ofisime gelen adama, 'Aziz Başkan kazanınca sen de bizim tarafa gelirsin' denmiş. Bunu şık bulmuyorum, doğru da bulmuyorum. Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı, Mourinho'nun imza törenine, basın toplantısına gelmez mi? Uğur Bey hepsine geldi. Yakıştıramıyorum." dedi.