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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Habertürk TV'de Şekip Mosturoğlu açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Habertürk TV'de Şekip Mosturoğlu açıklaması!

        Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile ilgili açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:43
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        Ali Koç'tan Şekip Mosturoğlu açıklaması!
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        Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç, Habertürk TV'de Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yanıt olacak iş değil. Garip cümleler kurulmuş. Taraf oldu, Dursun Özbek ağzıyla konuştu. Ben durup dururken niye öyle bir şey söyleyeyim. Bizi arayanlar oldu, Divan Kurulu heyetinden de arayanlar oldu. Benim ofisime gelen adama, 'Aziz Başkan kazanınca sen de bizim tarafa gelirsin' denmiş. Bunu şık bulmuyorum, doğru da bulmuyorum. Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı, Mourinho'nun imza törenine, basın toplantısına gelmez mi? Uğur Bey hepsine geldi. Yakıştıramıyorum." dedi.

        "KÜÇÜK SEÇİM PROVASI OLACAK"

        Ali Koç ayrıca, "O kişi seçilmiş kişi, atanmış değil ki. Ben çalışmam, şöyle çalışmam. Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılmam. Yapsınlar bizsiz. Kabul etmiyorum bunu. İleride başkaları yapmasın diye bu reaksiyonu vermemiz lazım. Seçimi yönetemez, bu bir taraf. Vefa Bey'in başkanlığındaki heyet, onlar da Şekip Bey başkanlığındaki heyet. Küçük seçim provası orada olacak. Kongremizden rica ediyorum, çok önemli bir aşama. Cumartesi sabah böyle çıktı, pazar böyle çıkar sonuç diyemezsiniz ama kongre üyelerimizden rica ediyorum, 9.30-10.00 gibi stadyumda olsunlar. Bu işin adil olması lazım. 2018'de Vefa Bey, kurul başkanıydı. Bana 'Aziz Bey'e oy vereceğim, tarafsız olacağım' dedi. Birinci sınıf, mükemmel bir seçim yönetti. Vefa Bey'e güvenimiz var, onu çıkarttık. Oylanacak. Ben seçildiğim takdirde Sayın Vefa Bey, Sayın Uğur Bey ile çalıştığım gibi Sayın Şekip Bey ile çalışabileceğimi düşünmüyorum. (Uğur Bey, Aziz Yıldırım'ın adayı sözleri üzerine) Uğur Bey iyi günde kötü günde kulübün yanında durdu. Bir Yüksek Divan Kurulu başkanı olması gerektiği gibi durdu. Uğur Bey'in ana işi siyaset. Uğur Dündar, Fenerbahçe'yi siyasete soktu gibi güçlü bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.

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