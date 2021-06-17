Serdar Ali Çelikler yazdı: Ali Koç'un tarihi sorumluluğu

Kendi içimizde, didişme-takılma-oyalanma tamam ama Edirne'nin ötesinde biraz olsun bir şeye benzer takımlarıyla karşılaştığımızda takke düşüyor kel görünüyor. İşte Euro 2020.. Açık ara en kötü teknik adam performansımız Şenol Güneş ile Türkiye'de. Hangi kriterle seçildiğini bilemediğimiz Süper Lig'de maç kazanamayan Bayram Bektaş da yardımcısı. İtalya, Fransa gibi mükemmel taktik takımlarını geçtim. Lütfen izleyin Kuzey Makedonya bile korner setleri; hatta ve hatta maça başlangıç santra oyunlarına sahip. Kimse kusura bakmasın, Türk teknik adamlar Avrupalı meslektaşlarının çok ama çok gerisinde. Lisan bilmezler, taktik hak getire, fizik antrenmanı ile ilgileri yok. Türkiye - Galler maçından önce yılda 330 bin Euro kazanan Galler hocası: "Türkiye'yi didik didik inceledik. Hiçbir özellikleri yok. Bize karşı tek avantajları seyirci fazlası" demişti. Maçta Ramsey'in attığı golü 3. denemede attılar. 90 dakika sonunda maçı Galler televizyonuna yorumlayan Mark Hughes noktayı koydu: Türkiye'nin hiçbir fikri yoktu...

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Artık dünyada doğaçlama futbol bitti. Gaz / motivasyon bitti. Taktik - Plan - Stratejin yoksa yoksun. Hatta dev takımlar taç antrenörü alıyor. Kalecinin ayağa çıkma setini çizen yardımcı hocalar var. Evet, sadece "kaleci oyunu nasıl kursun"a kafa yoran set çizen yardımcı hocalar. İtalya, bizim maçtan evvel şunu yapmış: Kendi U20 takımlarını Türkiye yerine koymuş. Sağ öndeki U20 oyuncusu İtalyan'a "Sen Cengiz'sin" demiş Mancini... Sol öndekine "Sen Hakan'sın.." "Geride bekleyip kanatlardan çıkmaya çalışacaksınız" demiş. Adam bizim maçtan 2 gün evvel Türkiye'yi çalışmış. Yetmemiş, bizim maçtan sonra da Pescara'yla bir hazırlık maçı daha yapıp İsviçre'yi çalışmışlar. Mancini'nin yardımcısı Vialli.. Löw'ün yerine Bayern'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Hansi Flick gelecek. Belçika'nın yardımcı hocası Thiery Henry.. Bizdeki yardımcı anlayışı kuka dizsin, yelek dağıtsın..

Futbol aklı yoksa, taktik çalışma yoksa, uluslararası düzeyde fizik kaliten yoksa en fazla bir iki tur geçip eve dönüyorsun. Gerrard seni çok zayıf bir kadro ile yenebiliyor. Dünyayı izleyen Y kuşağı Z kuşağı artık bizimkilerin boş atıp dolu tutmalarını yemiyor. Dünyaya açılamayan tek iş kolunun Türk antrenörleri olduğunu herkes görüyor.



O yüzden Ali Koç'a burada tarihi bir sorumluluk düşüyor. "14 yıldır Türk teknik adamlar şampiyon oluyor" negatif istikrarının bozulması adına ona büyük görev düşüyor. Taktik bilen, set kurmayı bilen, ÇİZİLMİŞ HÜCUM PLANLARI olan, uluslararası yeterlilikte birini getirirse sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun da makus kaderini değiştirebilir. Bu devrimi sadece Fenerbahçe değil Türk futbolu adına da yapacağını düşünüp kendisinin de ifade ettiği gibi BIELSA KALİBRESİ'nde bir teknik adamla anlaşmalı.