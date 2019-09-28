Galatasaray'la oynanacak dev derbi öncesi Tahkim Kurulu tarafından hak mahrumiyeti cezası kaldırılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dev derbide yönetimi de eşlik etti.! Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR