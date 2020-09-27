Ali Koç’tan takıma destek

İHA

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbolculara destek vermek için protokol tribününden yedek kulübesinin yanına geldi. Futbolculara başarı dileklerinde bulunan Koç, daha sonra protokol tribününde ayrılan yerine döndü.

BAŞKANLAR BERABER İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi beraber izledi.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, başkanlar da mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi beraber izledi. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da izleyenlerin arasında yer aldı.