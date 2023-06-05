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Ali Koç’tan taraftarın çağrısına yanıt: "Aday çıkarsa kongreye giderim"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç derbi mağlubiyetinin ardından taraftarlarca yapılan genel kurul çağrısına kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Başkan Koç "Aday varsa gelecek sezonu olumsuz etkileme risklerine rağmen genel kurula giderim" ifadelerini kullandı

Ali Koç’tan taraftarın çağrısına yanıt:
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-0'lık derbi mağlubiyetinin ardından taraftarlarca yapılan genel kurul çağrılarına kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Ali Koç, daha önce bir başkan adayının çıkması durumunda genel kurula gideceğine yönelik sözlerini hatırlattı ve bir başkan adayının çıkması durumunda genel kurula gideceğini belirtti. Ali Koç'un açıklaması şöyle:

"Kulübümüzün çatısı altında Başkan olarak görevde bulunduğum 5. sezon itibariyle Futbol Takımımız, Fenerbahçe için tek başarı kriteri olan şampiyonluğa ne yazık ki ulaşamamıştır.

Bu gerekçe ve camiamızın içerisinde bulunduğu negatif durum nedeniyle bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

Öncelikle, Fenerbahçe’yi hayatının odağına koyan, başarısıyla mutlu olan üzüntüsüyle kahrolan her bir taraftarımızın, üyelerimizin yaşadıklarını anlıyor, en derinden hissediyoruz.

Tüm bu duyguların bir yansıması olarak camiamızın bir bölümünden gelen Olağanüstü Genel Kurul taleplerini de anlayış ve saygıyla karşılıyoruz.

Daha önce Fenerbahçemizi yönetmeye talip olacak Değerli Başkan ve Yönetim Kurulu adayları olması halinde Olağanüstü Genel Kurul’a gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim.

Bu duruşumun arkasında olduğumu vurgulamakla birlikte çağrıyı yaptığım günden itibaren bugüne dek resmi bir aday çıkmadığı da kamuoyunun malumudur.

Değerli Fenerbahçeliler,

Bugün itibariyle Fenerbahçe 9 sezondur şampiyonluktan uzak kalmış, üst üste yaşanan olumsuzluklar her şeyi etkiler duruma gelmiş ve camiamız ne yazık ki birbirinden ayrışmış durumdadır.

Tüm bu gerçekler çerçevesinde, yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken henüz bir Başkan adayının olmaması, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un -tüzüğümüz gereği yapılabileceği tarih de dikkate alındığında- Fenerbahçe’yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un gerçekleşmesi halinde yeni yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıl ile sınırlı olması da istikrarlı bir çalışma yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir.

Bu risklere rağmen başkan aday çıkması durumunda bugün de Olağanüstü Genel Kurul’a gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum.

Bu yol tercih edilmediği taktirde ise Haziran 2024’te yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda aday olacak kongre üyelerimizin aday oldukları tarihten itibaren devralacakları göreve en iyi ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları adına;

Kulübümüzün her türlü imkân, bilgi ve detayları, hukuki çerçevede Değerli Başkan Adaylarına açık olacaktır. İhtiyaçları olması halinde soracakları sorulara tarafımızdan yanıt alabileceklerdir.

Son olarak;

2023-24 sezonunun Futbol Takımı planlaması hayata geçirilmeye başlamış, eksikler tespit edilmiş, Fenerbahçe’nin hedefleri çerçevesinde bütçesel planlamalar yapılmış, transfer görüşmeleri yürütülmektedir.

Kısa vadede Futbol Takımımızın önünde Türkiye Kupası hedefi bulunmaktadır.

Sizlerden ricam önce 11 Haziran günü Türkiye Kupası’nı kaldırmak ve bu netice sonrasında sezona Süper Kupa’yı kazanarak başlamak adına Fenerbahçe’mizin etrafında kenetlenmemizdir.

Fenerbahçe’nin ana ihtiyacı taraftarlarının gücünü arkasında hissetmesidir.

Camiamıza sonsuz saygılarımla,"

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