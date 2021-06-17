Ali Kundilli oyuncuları kimler? Ali Kundilli filmi konusu nedir? İzleyicisi tarafından merak konusu oldu. 2016 yılı yapımı olan komedi türündeki film Ali Kundilli bu akşam Star TV ekranlarında olacak.

ALİ KUNDİLLİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakterinin devam filmi Ali Kundilli 2'nin senaristliğini başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu üstleniyor.

Cem Gelinoğlu

Zeynep Aktuğ

Sami Aksu

Ezgi Tombul

Hakan Bilgin

Ayşegül Atik

Emre Mutlu

Gülnihal Demir

Tamer Berke Sarıkaya

ALİ KUNDİLLİ 2 KONUSU NEDİR?

Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali’den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirmiştir. Çocuğu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul’da değil, Ali’nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy’de doğurmak ister. Burada da şok edici istekleri bitmeyecek ve Ali çok komik durumlara düşecektir. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır…

ALİ KUNDİLLİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çekilmiştir.