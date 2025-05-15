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        Haberler Magazin Son dakika: Ali Özgentürk hayatını kaybetti

        Ali Özgentürk hayatını kaybetti

        Ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 79 yaşında vefat etti. Acı haberi; kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:02
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        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
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        Sinema dünyasının acı günü... Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, hayata veda etti. Usta sinemacının ölümünü kardeşi Nebil Özgentürk, duyurdu: Ağabeyim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik.. Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı.. Simay ve Dünya'nın babasıydı.. Başta, 'Hazal'ın, 'At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi... 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata "Sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un... Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm..

        Ali Özgentürk, 2022'de Habertürk'e verdiği röportajda; ödüllü filmler olan 'Endişe' ile 'Sürü'nün senaryosunun bilindiği ve afişlerinde yazdığı gibi Yılmaz Güney'e değil, kendisine ait olduğunu söylemişti.

        ‘O filmleri ben yazdım’
        ‘O filmleri ben yazdım’ Haberi Görüntüle

        Ali Özgentürk, 9 filmin senaryosunu yazarken 14 filmin yönetmenliğini üstlendi. Özgentürk, ayrıca; 8 filmin de yapımcısıydı.

        Venedik Film Festivali'nin yarışma bölümüne seçilen ilk Türk filmi olan 'Bekçi'nin yönetmeni ve yapımcısı olan Ali Özgentürk, Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödüle lâyık görüldü.

        'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın oyuncu kadrosu; Türkan Şoray, Ahmet Mekin, Kadir İnanır ve senaristi Ali Özgentürk, bir ödül töreninde görülüyor.

        1945'te Adana'da dünyaya gelen Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Sinemaya; kamera asistanlığı yaparak başlayan Özgentürk, Atıf Yılmaz ile Yılmaz Güney'e asistanlık yaptı.

        Ayrıntılar geliyor...

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