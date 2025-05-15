Sinema dünyasının acı günü... Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, hayata veda etti. Usta sinemacının ölümünü kardeşi Nebil Özgentürk, duyurdu: Ağabeyim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik.. Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı.. Simay ve Dünya'nın babasıydı.. Başta, 'Hazal'ın, 'At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi... 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata "Sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un... Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm..

Ali Özgentürk, 2022'de Habertürk'e verdiği röportajda; ödüllü filmler olan 'Endişe' ile 'Sürü'nün senaryosunun bilindiği ve afişlerinde yazdığı gibi Yılmaz Güney'e değil, kendisine ait olduğunu söylemişti.

Ali Özgentürk, 9 filmin senaryosunu yazarken 14 filmin yönetmenliğini üstlendi. Özgentürk, ayrıca; 8 filmin de yapımcısıydı.

Venedik Film Festivali'nin yarışma bölümüne seçilen ilk Türk filmi olan 'Bekçi'nin yönetmeni ve yapımcısı olan Ali Özgentürk, Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödüle lâyık görüldü.