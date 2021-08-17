Eserleri yayınlanacak 0:00 / 0:00

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Küçük yaşta anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere 158 yıldır eğitimde fırsat eşitliği sunan Darüşşafaka Cemiyeti, kültür sanat alanında kendisine emanet edilen eserlere sahip çıkmayı sürdürüyor. Söz konusu eserlerin korunması ve daha büyük kitlelere ulaştırılması için çalışmalarına devam eden Darüşşafaka Cemiyeti, Türk sinemasının yetiştirdiği en önemli değerlerden olan yapımcı, yönetmen ve senarist Ali Özgentürk'ün eserlerini de sanatseverlerle buluşturuyor.

2019'da yaptığı anlamlı bağışla, toplam 100'e yakın eserin tüm telif haklarını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlayan Ali Özgentürk'ün yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 9 film, Ağustos ayından Kasım ayının sonuna dek Darüşşafaka Cemiyeti'nin YouTube sayfasında yayımlanacak. Darüşşafaka Cemiyeti, www.youtube.com/user/darussafaka1 adresi üzerinden izlenebilecek filmlerin görüntülenme sayısına göre ilave bir gelirin sahibi olacak. Söz konusu kaynak Darüşşafaka'da eğitimlerine devam eden bine yakın öğrencinin ihtiyaçları için kullanılacak. Ağustos ayı itibariyle sanatseverlerle buluşacak filmler şöyle;

Ağustos

Beni Sev (2011)

Görünmeyen (2011)

Eylül

Yengeç Oyunu (2009)

Kalbin Zamanı (2004)

Ekim

Mektup (1997)

Seni Seviyorum Rosa

Kasım

Su da Yanar (1987)

Bekçi (1985)

At (1981)