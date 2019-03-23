Ali Sunal evlilik yıldönümünde sosyal medya hesabından 4.5 aylık hamile eşi Nazlı Kurbanzade'ye teşekkür etti.

Sunal, yayınladığı fotoğrafın altına şu notu düştü:



Ne ara 1 yıl oldu! Her gününde bana iyi ki dedirttiğin bu sene için teşekkürler nazlı yarim. Ama bu daha fragmandı; başrollerinde minik ailemizin olduğu filmimiz yeni başlıyor. Seni çok seviyorum karıcım nice güzel yıldönümlerine...