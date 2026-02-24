Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ali Tutal son yolculuğuna uğurlandı

        Ali Tutal son yolculuğuna uğurlandı

        76 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Ali Tutal, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Tutal son yolculuğuna uğurlandı

        Türk sinemasının emektar isimlerinden, karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek 76 yaşında aramızdan ayrıldı.

        Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşan ancak 26 Ocak'ta evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Ali Tutal, yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görüyordu.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ali Tutal için Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi.

        REKLAM

        Veda töreninde bulunanlar arasında oyuncu Nur Sürer de vardı.

        Tören sonrasında, Ali Tutal'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

        Cenazeye, oyuncular Nuri Alço ve Teoman Ayık da katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Toplumun geniş kesimi büyük memnuniyet içinde. Raporun ekinde siyasi partilerimizin görüşleri bildirildi. Bundan sonraki süreç titi...
        #Ali Tutal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?