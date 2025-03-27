Aliağa'da taksi ücretlerine düzenleme

İzmir'in Aliağa ilçesinde taksi ücretlerinde düzenlemeye gidildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, ilçede ticari taksilerde yüzde 25 oranında fiyat artışı yapıldı. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 20 TL'den 25 TL'ye, kilometre başına ücret 30 TL'den 36 TL'ye yükseltildi. İndi-bindi ücreti ise 90 TL'den 120 TL'ye çıkarıldı.

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, fiyat artışına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Akaryakıt fiyatları başta olmak üzere bakım, sigorta ve diğer maliyetler sürekli artıyor. Bu durum, taksici esnafımızı ciddi anlamda zorladı. Yeni fiyat düzenlemesi, esnafın ayakta kalabilmesi için zorunlu hale geldi. Vatandaşlarımızın da bu süreci anlayışla karşılayacağını umuyoruz."

Düzenlemeyle birlikte Aliağa'daki tüm ticari taksilerin taksimetreleri güncellenerek yeni ücretler uygulamaya konuldu.