        Aliağa Petkimspor: 85 - Peristeri: 87 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor: 85 - Peristeri: 87 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Erkekler EuroCup ikinci tur N Grubu altıncı maçında Aliağa Petkimspor, evinde Yunanistan ekibi Peristeri'ye 87-85 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 20:39 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:39
        Aliağa Petkimspor evinde mağlup!
        Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu altıncı ve son maçında Aliağa Petkimspor, sahasında Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 87-85 yenildi.

        Bu sonuçla N Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor, çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Zdenko Tomasovic (Slovakya), Ivor Matejek (Çekya), Lukasz Jankowski (Polonya)

        Aliağa Petkimspor: Whittaker 15, Efianayi 16, Blumbergs 4, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 14, Boran Güler 2, Franke 13, Troy Selim Şav 3, Floyd 9

        Peristeri: Nichols 21, Torre 7, Tubbergen 9, Kaklamanakis 13, Jankovic 1, Payne 7, Ittounas 5, Thomakos, Harris 12, Papadakis 3, Carius 9

        ​​​​​​​1.⁠ ⁠Periyot: 21-9

        Devre: 43-37

        3.⁠ ⁠Periyot: 65-61

