Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı
ABONE OL

Alibaba kurucusu Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı

Financial Times; Alibaba'nın kurucusu Çinli Jack Ma'nın 6 aya yakın bir süredir Japonya'da olduğunu öne sürdü.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı
Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Çin'in bir zamanlar en zengin insanlarından olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu.

Financial Times, uzun zamandır görünmeyen milyarderin, 6 aydan uzun süredir Japonya'nın başkenti Tokyo'da olduğunu yazdı.

Site, Ma'nın bu süre boyunca ailesiyle beraber Tokyo'da kayak merkezlerinde tatil yaptığını ve belirli aralıklarla ABD ve İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu da öne sürdü.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Ma, 2 yıl önce devlet bankalarını ve Çinli düzenleyicileri eleştirdiğinden beri ortalıktan kaybolmuştu. Bu gelişmeler sonrasında Çinli düzenleyiciler, Ma'nın şirketi Ant'ın 37 milyar dolarlık ilk halka arzını iptal etmiş ve Alibaba'yı geçen yıl tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırmıştı.

Ma'nın, Alibaba'nın genel merkezinin bulunduğu Şanghay yakınlarındaki Hangzhou şehrinde bir evi olsa da yetkililerle ters düştüğünden beri İspanya ve Hollanda da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde görüldü. Ma'nın Hollanda'da sürdürülebilir gıda üretimi konusunda bir üniversiteyi ziyaret ettiği öne sürülmüştü. Ancak bir süredir nerede olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmemişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt
DÜNYA Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt
Afganistan'da patlama: 10 öğrenci öldü
DÜNYA Afganistan'da patlama: 10 öğrenci öldü
ABD'de silahla ölümler 32 yılın en yüksek seviyesinde
DÜNYA ABD'de silahla ölümler 32 yılın en yüksek seviyesinde
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin hayatını kaybetti
DÜNYA Eski Çin Devlet Başkanı Zemin hayatını kaybetti
Merriam-Webster 2022'nin kelimesini seçti
DÜNYA Merriam-Webster 2022'nin kelimesini seçti
4 gün çalışmaya yönelik yeni araştırma: %97'si devam etmek istiyor -Haberler
DÜNYA Haftada 4 gün çalışmaya yönelik yeni araştırma
Güzellik yarışmasında panik dolu anlar: Elektrik çarptı, yere yığıldı
DÜNYA Güzellik yarışmasında panik dolu anlar
Son dakika: MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! - Güncel haberler
DÜNYA MİT'ten Sincar'da nokta operasyon!
Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza verildi
DÜNYA Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan ...
İsveç'ten Türkiye açıklaması
DÜNYA İsveç'ten Türkiye açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.