AA

Şüpheliyle alıcı gibi irtibata geçerek 862 altın ve bronz sikkeyi almak istediklerini belirten ekipler, bir aylık pazarlık sonrası altınları tanesi 800, bronzları ise 300 liradan almak üzere anlaştı.

İstanbul'dan otomobiliyle Yalova'ya hareket eden M.M'yi takibe alan ekipler, Kirazlı mevkisinde alıcı kılığındaki görevlilere tarihi sikkeleri veren şüpheliyi gözaltına alındı.Şüphelinin ilk ifadesinde, sikkelerin dedesinden babasına, ondan da kendisine kaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.Sikkelerin ise incelemenin ardından müze yetkililerine teslim edileceği belirtildi.