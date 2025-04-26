Alina Boz: Ailem için korkuyorum
Alina Boz, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında; "Benim ailem deprem bölgesi yakınında. Onlar için çok korkuyorum" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alina Boz, önceki gün Bebek'teki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.
Çıkışta ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden oyuncu; "Gündemimiz deprem, herkesin tedbirli olmasında fayda var. Benim ailem deprem bölgesi yakınında. Onlar için çok korkuyorum. Bizim evimiz müstakil, ucuz atlattık. Hepimiz ailemiz ve büyüklerimiz için korkuyoruz" dedi.
Alina Boz ile Umut Evirgen, 2023'te evlenmişti.
Alina Boz, "Umut Bey ile bir proje sinyali verdiniz, olacak mı?" sorusuna ise "Belki olur, bakalım" ifadelerini kullandı.