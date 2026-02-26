Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alina Boz'dan eşi Umut Evirgen'e: Dünyanın her köşesi seninle güzel

        Alina Boz'dan eşi Umut Evirgen'e: Dünyanın her köşesi seninle güzel

        Alina Boz, eşi Umut Evirgen'in 36'ncı yaş gününü duygusal bir mesaj ile kutladı. Boz, eşine "Dünyanın her köşesi seninle güzel. Beraber en güzel yolculuklara" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünyanın her köşesi seninle güzel"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, 2 Aralık 2023'te nikâh masasına oturmuştu.

        Umut Evirgen ile mutlu bir evlilik sürdüren Alina Boz, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

        Evirgen ile daha önce çıktıkları bir tatilde çektirdikleri fotoğraflarını yayımlayan Boz, "Dünyanın her köşesi seninle güzel" ifadelerini kullandı.

        Ünlü oyuncu, eşinin 36'ncı yaşını "İyi ki doğdun sevgilim. Beraber en güzel yolculuklara" sözleriyle kutladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadın tuzağı!

        İstanbul'da, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulunan kayıp Çinli iş insanı 38 yaşındaki Yong Wang'ın cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin Wang'ı, bir kadın buluşmasıyla tuzağa düşürdüğü belirlendi. Çinli kadınla yemekten çıkan i...
        #Alina Boz
        #umut evirgen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te