Alina Boz'dan eşi Umut Evirgen'e: Dünyanın her köşesi seninle güzel
Alina Boz, eşi Umut Evirgen'in 36'ncı yaş gününü duygusal bir mesaj ile kutladı. Boz, eşine "Dünyanın her köşesi seninle güzel. Beraber en güzel yolculuklara" sözleriyle seslendi
Giriş: 26.02.2026 - 09:50 Güncelleme:
Oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, 2 Aralık 2023'te nikâh masasına oturmuştu.
Umut Evirgen ile mutlu bir evlilik sürdüren Alina Boz, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Evirgen ile daha önce çıktıkları bir tatilde çektirdikleri fotoğraflarını yayımlayan Boz, "Dünyanın her köşesi seninle güzel" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, eşinin 36'ncı yaşını "İyi ki doğdun sevgilim. Beraber en güzel yolculuklara" sözleriyle kutladı.
