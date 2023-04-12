Alişan: Annem yanlışlıkla beğenmiştir

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUK" SORUSUNA YANIT



Basın mensuplarının, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Çok zor. Burak, kura ile bir okul kazandı ve biz de sevindik ama sonra kumbaraları açtık" diyerek, güldü.



"Eğitim için yurtdışına gönderme niyetim yok. Bence Türkiye eğitim konusunda en iyi ülke" ifadelerini kullanan Alişan, "Futbola çok merakı var ve 'Futbolcu olacağım' diyor. Arda Güler hayranı ve onunla tanışmak istiyor. Evde yatana kadar formayı üstünden çıkarmıyor. Altyapıya yazılmak isterse şu yönetim varken göndermem. Çocuk dört yaşında, daha derbi galibiyeti görmedi. Psikolojisi bozuldu. Yenildiğimiz maçlardan sonra ağlıyor. Neredeyse, 'Beni neden Fenerbahçeli yaptın!' diyecek durumuna geldi" ifadelerini kullandı.