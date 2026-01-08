Alişan'dan botoks itirafı: Kendime yatırım yapıyorum

Geçtiğimiz günlerde Alişan'ın yüzüne botoks yaptırdığı ve bu nedenle kaşlarını oynatamadığı ileri sürülmüştü.

Söz konusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanlayan Alişan, "Kaşlar düştü. Sakin... Her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

Alişan'ın botokslu hali...

ÖNCE YALANLADI SONRA İTİRAF ETTİ

Bu paylaşımın ardından Alişan'dan itiraf geldi. Botoks iddialarını önce yalanlayan şarkıcı daha sonra itirafta bulundu ve "Botoks yaptırdım. Güzel de oldu. Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum, yaşım 50" ifadelerini kullandı.