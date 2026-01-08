Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alişan'dan botoks itirafı: Kendime yatırım yapıyorum

        Alişan'dan botoks itirafı: Kendime yatırım yapıyorum

        Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan botoks yaptırdığı yönündeki iddiaları yalanlayan Alişan'dan itiraf geldi; "Kendime yatırım yapıyorum, yaşım 50"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 08:24 Güncelleme: 08.01.2026 - 08:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtiraf etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz günlerde Alişan'ın yüzüne botoks yaptırdığı ve bu nedenle kaşlarını oynatamadığı ileri sürülmüştü.

        Söz konusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanlayan Alişan, "Kaşlar düştü. Sakin... Her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

        Alişan'ın botokslu hali...
        Alişan'ın botokslu hali...

        ÖNCE YALANLADI SONRA İTİRAF ETTİ

        Bu paylaşımın ardından Alişan'dan itiraf geldi. Botoks iddialarını önce yalanlayan şarkıcı daha sonra itirafta bulundu ve "Botoks yaptırdım. Güzel de oldu. Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum, yaşım 50" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eber Gölü'nde yangın çıktı

        Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün 5 farklı noktasında yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı

        #alişan
        #botoks
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"