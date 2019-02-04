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"SOSYAL MEDYADA ÇOK ÇİĞ İNSANLAR VAR"

Buse Varol'un haç işaretine benzetilen kolyesiyle alakalı konuşan Alişan, "Bu sosyal medyada o kadar çiğ insan var ki. Bir açığını yakalayıp hemen lafı oraya oturtayım dercesine... Bir dünya markasının kolyesi o 4 yapraklı kolye. O kadar saçma şeyler yazdılar ki anlatamam size. Bana da bir sürü yorumlar geldi. Bir araştır ondan sonra yaz. Her şeye bir şeyleri var. Böyle saçma bir durum var" diye konuşup eleştirilere cevap verdi.