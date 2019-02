1 | 29

Asker günü sayar gibi oğlu Burak'ı kucağına alacağı günü saydığını söyleyen Alişan, "Doktorun dediği 11, 12, 13 gibi, o civarlarda bir şey. Kıbrıs'a gelirken ilk defa hayatımda zorlandım. Her dakika Buse'yi arıyorum 'bir şey var mı?' diye, her an gelebilir çünkü. Bugün sadece o heyecan var içerimde" dedi.