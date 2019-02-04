Asker günü sayar gibi oğlu Burak'ı kucağına alacağı günü saydığını söyleyen Alişan, "Doktorun dediği 11, 12, 13 gibi, o civarlarda bir şey. Kıbrıs'a gelirken ilk defa hayatımda zorlandım. Her dakika Buse'yi arıyorum 'bir şey var mı?' diye, her an gelebilir çünkü. Bugün sadece o heyecan var içerimde" dedi.
16'sında sahnesi olduğunu söyleyen Alişan, "Bu arada doğdu doğdu, doğmadı yokum ben" diye espri yaptı. İçerisinde korku olduğunu söyleyen Alişan,"Buse'nin karnı inanılmaz öne gitti, doğum pozisyonunda. Burak kanala girip doğabilir her an" diye konuştu.
"EBEYLE TOPLANTI YAPTIK"
Geçtiğimiz hafta evlerine ebe geldiğini söyleyen Alişan,"Ebeyle toplantı yaptık, bana ummadık bir anda, kötü bir şeyle karşılaşırsak ne yapmamız gerektiğini söyledi. Çocuk doğduktan sonra nasıl tutucağız, nasıl yıkayacağız, doğum sırasında neler yapacağız bunların hepsini gösterdi. Şu an bütün kontrole hakimim" dedi.
"BUSE EVDE DANS EDİYOR"
Buse Varol'un normal hayatına devam ettiğini söyleyen Alişan, "Hamile değil gibi maşallah. Ne ağrısı, ne sızısı, ne hareket kabiliyeti böyle sınırlandı. Hiçbir şeyi yok. Evde bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor. Yemeğe gidiyoruz sorunsuz, yürümesi sorunsuz, evde baya dans ediyor, koşuyor" diye konuştu.
"BU ARALAR ÇOK DUYGUSALIM"
Babalık heyecanından dolayı çok duygusal olduğunu söyleyen Alişan, "Bir çocuğum olacak ve bana baba diyecek. O ilk kucağıma alacağım, ilk göğsüme yaslayacağım, ilk ağlaması falan çok duygusalım. Ben de doğuma gireceğim, o yüzden heyecan var" diye konuştu.
"DOĞUMA GİRMEKTEN KORKMUYORUM"
Doğuma girmekten korkmadığını söyleyen Alişan, "Geçen hafta doğumu çekecek fotoğraf firmasının yetkilileriyle görüştük. Bana bir video izlettiler. Bbir adam karısıyla doğuma girmiş. Tam çocuk doğunca adam bayıldı, benim öyle bir korkum yok" diye konuştu.
Erbakan Malkoç'un Burak için tasarladığı arabayla alakalı konuşan şarkıcı, "Biz bir araba almıştık, birde benim çok yakın dostum Erbakan baya sıfırdan bir araba dizayn etti bizim için. O yaptı her şeyi. Ben fiyatını falan sormadım ama özel dizayn oldu" dedi.
"KONSERVATUARA GİTMESİNİ ÇOK İSTERDİM"
Burak'a anne karnında müzik dinlettiğini söyleyen Alişan, "Kulağı nasıl olacak bilmiyorum ama çok isterim bir müzik kulağı olsun, konservatuara gitsin" dedi.
"SOSYAL MEDYADA ÇOK ÇİĞ İNSANLAR VAR"
Buse Varol'un haç işaretine benzetilen kolyesiyle alakalı konuşan Alişan, "Bu sosyal medyada o kadar çiğ insan var ki. Bir açığını yakalayıp hemen lafı oraya oturtayım dercesine... Bir dünya markasının kolyesi o 4 yapraklı kolye. O kadar saçma şeyler yazdılar ki anlatamam size. Bana da bir sürü yorumlar geldi. Bir araştır ondan sonra yaz. Her şeye bir şeyleri var. Böyle saçma bir durum var" diye konuşup eleştirilere cevap verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.