2 | 24

"ŞU AN ÖZEL BİR AN OLDU"

Konuyla ilgili olarak Alişan, "Şu an böyle konuşuyor olabilmek bile çok güzel. Demet ile yarım saat, 1 saat başbaşa görüşmek istiyorum. Şu an benim için güzel ve özel bir an oldu. Teşekkür ederim Demet'e" demişti.