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"İNSAN OLMAK KURUŞ İLE DEĞİL, DURUŞ İLE ÖLÇÜLÜR"

Akalın ile barışmasının ardından Ece Erken, sosyal medya hesaplarından Alişan'ı takibi bıraktı. Erken, "Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince, ortada şeref namus varsa özür yoksa, kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil, her şeyi bildiğim için kırgınım. Zaten bu barışın olacağını haftalar önce söylemiştim. 5'i 1 yerdeye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" açıklamasını yaptı.