Akşam yemeğinden saatler sonra gelen atıştırma isteği sadece bir alışkanlık mı, yoksa sağlık açısından bir uyarı mı? Gece sık acıkmanın nedenleri ve bu durumu önlemenin yolları merak ediliyor.

AÇLIK SADECE FİZYOLOJİK DEĞİLDİR

Açlık, temel olarak vücudun yaşamını sürdürebilmesi için enerjiye ve besin öğelerine ihtiyaç duymasıdır. Ancak her açlık hissi fiziksel nedenlere dayanmaz. Üzüntü, stres, can sıkıntısı ya da mutluluk gibi duygular da kişiyi yemek yemeye yönlendirebilir. Bu durum, ihtiyaçtan fazla kalori alımına yol açarak kilo kontrolünü zorlaştırabilir.

Özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan açlık hissi birçok kişinin ortak problemidir. Uykudan uyanıp mutfağa yönelme davranışı, çoğu zaman alışkanlık veya dengesiz beslenmenin bir sonucudur.

GECE AÇLIĞININ OLASI NEDENLERİ

Gün içinde kilo verme veya sağlıklı beslenme amacıyla öğünleri kısıtlamak, vücudun günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yetmeyebilir. Sabah ve öğle öğünlerinde yetersiz beslenen vücut, günün sonunda bu açığı kapatmak ister ve bu durum gece atıştırmalarına neden olur.

Bu alışkanlıklarla baş edilemiyorsa, kişinin kendini suçlaması yerine profesyonel destek alması önemlidir. Diyabet gibi metabolik hastalıklar söz konusuysa, durum irade kontrolünün ötesine geçebilir ve mutlaka doktor ile diyetisyen eşliğinde ilerlenmelidir. GECE YEME ALIŞKANLIĞININ SAĞLIĞA ETKİLERİ Gece atıştırmaları hücre yenilenmesini olumsuz etkiler. İnsülin salınımının devam etmesi yağlanmayı artırır, kilo kontrolünü zorlaştırır ve vücutta inflamasyona yol açabilir. Bunun sonucunda tansiyon yükselir, kalp-damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların riski artar. Her yemek yeme isteği gerçek açlıktan kaynaklanmaz. Gerçek açlık, midedeki boşluk hissi, kazınma gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterir. Fiziksel açlık yoksa, bu durum çoğu zaman alışkanlık veya duygusal nedenlere bağlıdır. AÇLIĞI KONTROL ALTINA ALMANIN YOLLARI Ani açlık dalgalanmalarını önlemek için öğünler az ama sık aralıklarla tüketilebilir. Protein ağırlıklı ve düzenli bir beslenme planı, gece oluşan iştahın kontrol edilmesine yardımcı olur. Lif içeren besinler uzun süre tokluk sağlar.