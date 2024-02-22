Alışveriş tercihleri: Kimsenin fikrini umursamadan alışılmadık eşyalar alan insanların fotoğrafları
Bazen alışveriş yaparken görülen bazı ürünler için "bunu kim alır ki?" diye düşünülebilir. Ancak birine tuhaf gelen, başkası için güzel olabilir. Bu duruma örnek olarak kötü bir tasarımı olduğunu bilmelerine rağmen bu ürünleri alan insanlar, bu nesneleri sosyal medyada paylaşabilir. İşte, zevkler ve renklerin farklı olduğunu gösteren eşyaların fotoğrafları...
Bazı eşyalar ihtiyaç değildir ancak dışarıya çıktığımızda veya internetten alışveriş yaptığımızda karşımıza çıkabilirler. Bu tarz eşyalar farklı tasarımlarıyla ilgi çekebilir ve satın alınmasını sağlayabilir. İşte, alışılmadık tasarımlara sahip eşyaları satın alan kişilerin fotoğrafları ve yorumları...
''İşte kaz şeklinde bitki sulama kabım! İkinci el eşya pazarında görene kadar buna ihtiyacım olduğunu bilmiyordum.''
''Istakoz parmak arası terliklere bakın. 10 üzerinden 10 veriyorum, aldım ve tüm yaz giyeceğim.''
''Karım az önce kendisine muzlu saç tokası satın aldı.''
''Göbek detaylı kupa çok gerçekçiydi, beni yansıttığı için aldım.''
''Şimdiye kadar harcadığım en iyi 2 doları bu tişörte verdiğimi düşünüyorum.''
''Shrek karakterini çok sevdiğim için aldım ama bazı arkadaşlarımı gerçekten aldığıma ikna edemedim. Bu yüzden fotoğrafını herkesle paylaşmaya karar verdim.''
''Bu horozdan çanta kesinlikle benim olmalı.''
''Pirinçten broşum nasıl? Üzerime yemek dökmüşüm gibi durması çok komik geldiği için aldım.''
''Sosisli sandviç küpelerim çok havalı.''
''Kottan bot mu, bu fikir neden daha önce projeye geçirilmemişti ki?
''Bir antikacıda bulduğum deri yüzlü çantaya bakın, çok özgün duruyor.''
''Her yemek yapışımda bu kaşığı kullanmak istiyorum, şimdiye kadar aldığım en iyi kaşık olabilir.''
''Çin Yeni Yılı hediyeme bakın, çok yaratıcı değil mi?''
''Mary Poppins'in (1964 yapımı fantastik müzikal film) şemsiyesini buldum ve hemen aldım.''
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit