AA

Keser, yaptığı açıklamada, tüketicilerin son günlerde gramaja dair yaşadıkları problemlerle ilgili şikayetlerde bulunduklarını bildirdi.

Keser, tüketicilerin, fındık, kuruyemiş, tatlı, baklava ve böreği özel kutulu ambalajlar satın aldıklarında, ürünlerinde gramajın eksik olduğunu yani satıcının kendilerine eksik gramajda ürün verdiğini ifade ettiklerini dile getirdi.

Satıcı firmaların, özellikle sirkülasyonu çok fazla olan firmaların, bazı ambalaj çeşitlerindeki gramajlarının fazla olduğunu belirten Keser, darasının alınmadan yani tartının sıfırlanmadan üzerine koyarak işlem yapıldığını ve ürünün istenilen kilogram yerine, 17-18 gram eksik şekilde tüketiciye verildiğini ifade etti.

Keser, oturan, kilitli, körüklü ambalaj veya kalın kutular denilen, boş olarak tartıldığında 14-18 gram gelen ambalajlarla karşılaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin böyle satılmasından dolayı sakınca yok. Sadece bu ambalajın ürünlerin gramajına dahil edilmesine karşıyız. Burada tüketicinin hakkı engelleniyor. Yani tüketicinin evrensel hakkı olan bilgilenme hakkı açık olarak engelleniyor. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde, net olarak ürünlerin fiyatının vergiler dahil tüm miktarının ifade edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Fakat, siz aldığınız her 1 kilo çam fıstığında, onun her 17 gramı maalesef tartılarda ambalaj, gramaj sıfırlanmadığı için eksik. Günde bin ürün bu yöntemle satıldığında, 17 gramdan, 17 kiloya denk geliyor. Kilosu, 100-120 lira olan fıstık, tatlı için çok ciddi bir rakam karşımıza çıkabiliyor."

YÖNETMELİĞE AYKIRI VE HAKSIZ KAZANÇ

Gramaj eksikliğinin haksız bir kazanç ve uygulamanın kanuna aykırı olduğuna işaret eden Keser, tüketiciye bir ürünün ambalajda satıldığında, ambalajında bir fiyatının olduğunu, açıkça bilgi edinme hakkı çerçevesinde de ifade edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ambalajın parayla satıldığının vurgulanması gerektiğini söyleyen Keser, “Ambalajın gramajını, tüketicinin parasını vererek satın aldığı ürünün gramajına dahil etmeniz mümkün değildir. Bunu yapmıyorsanız eğer, ürünle birlikte satıyorsanız, tüketicinin bilgilenmeye hakkı vardır, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı hareket ediyorsunuzdur.” yorumunu yaptı.

Tüketicilerin böyle bir durumla karşılaştıklarında bulundukları ilçe belediyelerine dilekçe veya telefonla ihbarda bulunmaları gerektiğini anımsatan Keser, “Aynı zamanda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri’nin buraları denetlemesi gerekiyor. Yine aynı 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde odalar kendilerine bağlı kuruluşların tartılarını denetlemekle mükellefler. Burada müteselsilen birçok tarafın, yani saydığım üç kurumun da, denetim yapması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

FİŞLERİNİZİ MUHAFAZA EDİN

Ömer Keser, bu konuyla ilgili tedbir alınmazsa,gramaj vurgunun devam edeceğine değinerek, "Tüketiciler eksik gramaja, ambalaja para ödeyerek satın alımlarına devam edecekler. İşletmelerle görüştüğümüzde gramajlarında bir maliyeti olduğunu söylüyorlar. Biz gramajların maliyetini fiyatın tamamının üzerine yansıtabilirsiniz ama darasını almadan tartıyı sıfırlamadan yaptığınız her işte tüketiciden elde edilen haksız kazançtır. Dolayısıyla tüketicinin ekonomik çıkarlarının gözetilmesi anlamında bunun engellenmesi için denetimlerin devam etmesi gerekiyor." dedi.

Keser sözlerini şöyle tamamladı:

"İşletmeler maliyeti düşünüyor. Bu maliyeti kendilerinin değil, tüketicinin karşılaması gerektiğini söylüyorlar. Tüketici, bu ürünleri cebini doldurarak satın alamaz ki. Bahsettiğimiz fıstık, tatlı, elbette tüketici bunları ambalaj ile satın alacak. Ambalajın fiyatını ürünün gramajına dahil edemezsiniz. Darasını sıfır almanız lazım. Bu bir çıkış yolu değil. Zaten tüketicilerimiz, bu konuyla karşılaştıklarında belediyeleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri’ne, odalara ihbar ettiklerinde gerekli denetimlerden bu çıkacaktır. Tüketicilerimiz fişlerini muhafaza etsinler. Bu fişlerde aldıkları gramajların, aldıkları ürünün gramajının aynı olmadığını gördükleri zaman bu konu ile ilgili durum ortaya çıkacaktır."