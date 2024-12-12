Alışverişte yapay zeka dönemi

Migros Sanal Market, yapay zekâ destekli platformu MAYA'yı hayata geçirdi.

Sadece bir alışveriş asistanı değil, sağlıklı, sürdürülebilirlik odaklı ve kaliteli bir yaşam için yapay zekâ ile güçlendirilmiş yaşam rehberi olarak konumlandırılan MAYA, Migros One platformu içerisinde yer alan Migros Sanal Market uygulamasında tüm kullanıcılara açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, MAYA, kullanıcıların algoritmalarından beslenerek yaşamın tüm alanlarında kişiselleştirilmiş önerileri yapay zekâ desteğiyle sunuyor.

Kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına ya da yaşam tarzlarına dayalı tarifleri platformda bulabiliyor. Bebek ve çocuk gelişimi videolarından, sağlıklı yaşam, hamilelik ve ebeveynliğe dair bilgilere, ev bakımından makyaj ve cilt bakım tüyolarına kadar farklı içerikler sunan platform, öneriler ile bağlantılı ürünleri sipariş verme imkânı sağlıyor. Öğün planlayıcı özelliği sayesinde sofrada kaç kişi olduğu, yemeklerin kalori ve besin değerleri, porsiyon maliyeti ve haftalık menü planlamasına da yer veren MAYA, seçilen menülere göre ihtiyaç duyulan ürünleri, gerekli miktarlarda sepete ekliyor.