Aliyev'den Trump'a tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Trump'ı arayarak yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Aliyev, Trump'ın faaliyetlerinin dünya güvenliğinin sağlanmasında daha da önemli rol oynayacağını belirtti.

AA'nın haberine göre; Trump'ın ilk başkanlık döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine özel önem verdiğini söyleyen Aliyev, ilişkilerin ilerletilmesi için ortak çaba göstereceklerini ümit ettiğini kaydetti.