Satın aldığınız suların üzerinde yazılı olan pH değeri, suyun içerisindeki hidrojen miktarını gösterir. İçindeki hidrojen miktarı ne kadar yüksek ise pH değeri de o kadar yüksek olur. Alkali su: pH değeri normal suya göre daha fazla olan ve vücutta fazladan oluşan veya biriken zararlı asitlerin vücuttan atılmasını hızlandıran yüksek pH’lı sudur. Şişelerin üzerinde yazan pH değeri 7’den yüksek ise pH değeri yüksek yani alkali bir sudur. Bu da onun bazik olduğunu gösterir. Eğer pH değeri 7’nin altında ise asidik bir sudur ve pH değeri o kadar da yüksek değildir.

Suyun pH değeri:

0-7 asidik,

7 nötr,

7-14 ise alkali olduğunu gösterir (alkali genellikle bazik olarak da adlandırılır).

Günlük olarak 2 ila 3 litre alkali su tüketilmelisiniz. Asidik olan şeylerin insan sağlığı için zararlı olduğu bilinmektedir. Bu sebeple de alkali suyun önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Sağlığını korumak isteyen ve içtiği suya özen gösteren kişilerin alkali su kullanması oldukça önemlidir. Ayrıca unutulmaması gereken diğer nokta da alkali suyun yüksek oranda antioksidan içermesidir.

Sağlıklı Suyun Özellikleri Nelerdir?

Su arıtma cihazları sık olarak kullanılmaktadır. Ancak suyun arıtılması için kullanılan tüm yöntemler suyun yalnızca biyolojik kirliliklerden temizlenmesini sağlar. Ona doğal canlılığını ve yapısını geri kazandırmaz. Bu sebeple bu tür içme suları vücutta biriken toksin ve asidik artıkları temizleyebilme gücüne sahip değillerdir. Suyu temiz duruma getirmekle, sağlıklı su haline getirmek arasında çok büyük bir fark vardır. Sağlıklı su için 4 temel özelliğin bir arada olması gerekmektedir.

Bunlar sırasıyla;

Alkali olması (pH) Gerekir: Suyun alkali olması demek pH göstergesinin 7,5 ve üzerinde olmasıdır. Suyun pH derecesinin 7 olması “Nötr Su” anlamına gelmektedir. İnsan vücudu; vücut sıvısını 7,35 seviyesinde tutmaya, her organın PH dengesini korumaya çalışır. Diğer taraftan, vücuttaki asidik oluşum sürekli bu koruma işlevini zayıflatır. Alkali su, vücutta oluşan asidi engelleyerek; sindirim sistemi problemleri, tansiyon, diyabet, benzeri rahatsızlıklardan vücudunuzu korur. PH değeri 2,5 olan bir bardak kola, PH değeri 7 olan nötr suya göre 50.000 kez daha fazla asidiktir. Kolanın oluşturduğu asiditeyi nötrleştirmek için PH 7 değerinde 32 bardak nötr su gerektirir.

Suyun alkali olması demek pH göstergesinin 7,5 ve üzerinde olmasıdır. Suyun pH derecesinin 7 olması “Nötr Su” anlamına gelmektedir. İnsan vücudu; vücut sıvısını 7,35 seviyesinde tutmaya, her organın PH dengesini korumaya çalışır. Diğer taraftan, vücuttaki asidik oluşum sürekli bu koruma işlevini zayıflatır. Alkali su, vücutta oluşan asidi engelleyerek; sindirim sistemi problemleri, tansiyon, diyabet, benzeri rahatsızlıklardan vücudunuzu korur. PH değeri 2,5 olan bir bardak kola, PH değeri 7 olan nötr suya göre 50.000 kez daha fazla asidiktir. Kolanın oluşturduğu asiditeyi nötrleştirmek için PH 7 değerinde 32 bardak nötr su gerektirir. Mikro-Moleküler Olması Gerekir: Vücudunuzun ihtiyacı olan su, mikro yapıda olan alkali sudur. İçilen damacana suları, diğer içme suları 12-14’lü kümecikler halindedir. Suyun mikro moleküler yapısı ne kadar düşük olursa, hücrelerimizden içeri girmeleri emilimleri kolaylaşır. Daha basit bir ifadeyle, içtiğiniz suyu artık siz değil hücreleriniz içmeye başlayacak. Yani artık içtiğiniz suyun faydalarını görmeye başlayacaksınız. Kanınızın %90’ının sudan oluştuğunu unutmamanız gereklidir. Mikro yapıda bir su içerseniz bu su sayesinde katılaşmış asidik artıklar, yağları atabilir ve kalp krizi risklerini minimuma indirebilir, kanınızın pıhtılaşmasını önleyebilirsiniz. Böylece mükemmel ve kusursuz bir kan dolaşımınız olur.

Vücudunuzun ihtiyacı olan su, mikro yapıda olan alkali sudur. İçilen damacana suları, diğer içme suları 12-14’lü kümecikler halindedir. Suyun mikro moleküler yapısı ne kadar düşük olursa, hücrelerimizden içeri girmeleri emilimleri kolaylaşır. Daha basit bir ifadeyle, içtiğiniz suyu artık siz değil hücreleriniz içmeye başlayacak. Yani artık içtiğiniz suyun faydalarını görmeye başlayacaksınız. Kanınızın %90’ının sudan oluştuğunu unutmamanız gereklidir. Mikro yapıda bir su içerseniz bu su sayesinde katılaşmış asidik artıklar, yağları atabilir ve kalp krizi risklerini minimuma indirebilir, kanınızın pıhtılaşmasını önleyebilirsiniz. Böylece mükemmel ve kusursuz bir kan dolaşımınız olur. Anti-Oksidan Olması Gerekir: ORP’nin açılımı “Oksidasyon İndirgeme Potansiyeli (Oxidation Reduction Potential)”. Bir çözeltinin oksitlenme veya indirgeme gücünü milivolt değeri olarak ölçer. Eğer ölçüm pozitif (+) ise bu su çürütücü, paslandırıcı, oksitleyici özelliktedir. Çeşme suları, birçok içme suyu oksitleyici özelliktedir. Eğer ölçüm negatif (-) ise suyunuz antioksidan özelliğinde demektir ve serbest radikalleri nötralize eder. Alkali iyonize su bu özellikte bir sudur. Bekletilmeden tüketilmesi gereken önemli antioksidanlardan biri olan bir bardak nar suyu (-)200 ORP değerindedir. PH değeri 7,5-10 arası alkali iyonize (-)200 ile (-)500 ORP değerine sahip güçlü bir antioksidandır.

İyonize Olması Gerekir: Yapılan araştırmalara göre hastalıkların dayandırıldığı 2 temel neden vardır:

Yapılan araştırmalara göre hastalıkların dayandırıldığı 2 temel neden vardır: Serbest radikallerin organlar üzerindeki tahribatı,

Vücutta asiditenin yükselmesinin yarattığı negatif etkiler.

Serbest radikaller bağışıklık sistemine saldıran moleküllerdir. Hücrelere hasar vererek oksidasyon sürecini başlatırlar. Hücre yapılarının bozulması asidik bir ortam sağlar. Bu asidik ortamda hücre yaşamak için kendisini deformasyona uğratarak kanserli hücre haline dönüştürür. Alkali suyun; iyonizer özelliği bu serbest radikalleri nötrleyerek hapseder, vücuttan çeşitli yollarla atılmasını sağlar.

Alkali Suyun Faydaları Nelerdir?

Güçlü Bir Antioksidandır: Alkali su serbest radikallerle mücadele edebilen antioksidan özelliklere sahiptir. Bu serbest radikaller erken yaşlanma dahil birçok olumsuz duruma neden olabilmektedir. Antioksidanlarsa sistemin hızlı alınmasını sağlayacak şekilde sıvı haldedirler. Alkali su böylece hem yaşlanma karşıtı hem de hastalık karşıtı olabilmektedir. Ayrıca, alkali su içmenin kansere karşı direnç oluşturduğu da düşünülmektedir.

Alkali su serbest radikallerle mücadele edebilen antioksidan özelliklere sahiptir. Bu serbest radikaller erken yaşlanma dahil birçok olumsuz duruma neden olabilmektedir. Antioksidanlarsa sistemin hızlı alınmasını sağlayacak şekilde sıvı haldedirler. Alkali su böylece hem yaşlanma karşıtı hem de hastalık karşıtı olabilmektedir. Ayrıca, alkali su içmenin kansere karşı direnç oluşturduğu da düşünülmektedir. Vücudunuzu Temizler: Alkali suyun diğer faydasıysa vücudunuzu temizleme özelliğidir. Özellikle kolondaki kirli birikimi ortadan kaldırabilmektedir. Bu birikimler zamanla öldürücü boyutlara varabilmektedir. Alkali su içmek bağırsak hareketliliğini de düzenlemektedir. Kabızlık, diğer sorunları azaltmaya da yardımcıdır. Günlük olarak içilen alkali su vücuttaki sistemleri temizlemekte bunun sonucunda da virüs, grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların daha az yaşanmasını sağlamaktadır.

Alkali suyun diğer faydasıysa vücudunuzu temizleme özelliğidir. Özellikle kolondaki kirli birikimi ortadan kaldırabilmektedir. Bu birikimler zamanla öldürücü boyutlara varabilmektedir. Alkali su içmek bağırsak hareketliliğini de düzenlemektedir. Kabızlık, diğer sorunları azaltmaya da yardımcıdır. Günlük olarak içilen alkali su vücuttaki sistemleri temizlemekte bunun sonucunda da virüs, grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların daha az yaşanmasını sağlamaktadır. Vücudunuzu Nemlendirir: Vücudunuzun nem dengesini korumak için alkali su ideal seçimdir. Vücuttaki suyun dengesinin korunması, optimum sağlığa kavuşmak için esastır. İyonlaşma sırasında alkali su, süper bir nemlendirici olarak çalışarak hücresel düzeyde emilir ve mikro kümeler halinde suyu oluşturur.

Vücudunuzun nem dengesini korumak için alkali su ideal seçimdir. Vücuttaki suyun dengesinin korunması, optimum sağlığa kavuşmak için esastır. İyonlaşma sırasında alkali su, süper bir nemlendirici olarak çalışarak hücresel düzeyde emilir ve mikro kümeler halinde suyu oluşturur. Vücudunuzun pH Dengesini Korur: Alkali su vücudunuzun pH dengesini korumaya yardımcıdır. Stres, hava kirliliği gibi çevresel toksinlere maruz kalma asidik olma eğilimindedir. Kanser ve diğer birçok rahatsızlık alkali ortamlarda yaşayamazlar. Çünkü alkali pH asidik vücudunuzun pH değerini alkalileştirmektedir. Alkali sağlıklı kişiler için normal bir durumdur.

Alkali su vücudunuzun pH dengesini korumaya yardımcıdır. Stres, hava kirliliği gibi çevresel toksinlere maruz kalma asidik olma eğilimindedir. Kanser ve diğer birçok rahatsızlık alkali ortamlarda yaşayamazlar. Çünkü alkali pH asidik vücudunuzun pH değerini alkalileştirmektedir. Alkali sağlıklı kişiler için normal bir durumdur. Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirir: Alkali su antioksidanlarla doludur. Bunun İçinde grip veya soğuk algınlığına yakalama riskinizi azaltmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Hatta kanser gibi ciddi koşulların gelişimine karşı bile durabilmektedir. Alkali su zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirerek onları enerjiye çevirip doku oksijenasyonu, enerji üretimi için kullanacaktır.

Sindirim Sisteminizi Destekler: Asit, normal sindirim sürecini engeller. Baharatlı gıdalar, alkol, aşırı yemek, stres ve diğer faktörler mide borusuna geri dönen aside neden olmaktadır. Bu da mide ekşimesi, reflüyle sonuçlanır. Sıklıkla olduğu zaman yemek borusu duvarlarında hasara ve daha da kötüsü tetik kanserine neden olabilir. Asit genellikle şişkinlik, mide bulantısı, hazımsızlık veya kusma gibi başka sorunları da beraberinde getirir. Alkali su gibi alkalize gıdalar ise asit etkilerini nötralize ederek iyi sindirim sistemini desteklemektedir.

Asit, normal sindirim sürecini engeller. Baharatlı gıdalar, alkol, aşırı yemek, stres ve diğer faktörler mide borusuna geri dönen aside neden olmaktadır. Bu da mide ekşimesi, reflüyle sonuçlanır. Sıklıkla olduğu zaman yemek borusu duvarlarında hasara ve daha da kötüsü tetik kanserine neden olabilir. Asit genellikle şişkinlik, mide bulantısı, hazımsızlık veya kusma gibi başka sorunları da beraberinde getirir. Alkali su gibi alkalize gıdalar ise asit etkilerini nötralize ederek iyi sindirim sistemini desteklemektedir. Kemik Hastalıklarından Korur: Diyetler çok asidik olduğu için çoğu kişide kemik mineral yoğunluğu kaybına, osteoporoza yol açmaktadır. Osteoporoz yaşama kalitesini etkileyen bir rahatsızlık halini alabilmektedir. Erken aşamalarda rahatsızlık engellenemez ama tedavi edilmediği takdirde kemikler kırılma noktasına gelebilir. Alkali su ise osteoporoz hastalığının oluşmasını engellemek için yardımcıdır.

Diyetler çok asidik olduğu için çoğu kişide kemik mineral yoğunluğu kaybına, osteoporoza yol açmaktadır. Osteoporoz yaşama kalitesini etkileyen bir rahatsızlık halini alabilmektedir. Erken aşamalarda rahatsızlık engellenemez ama tedavi edilmediği takdirde kemikler kırılma noktasına gelebilir. Alkali su ise osteoporoz hastalığının oluşmasını engellemek için yardımcıdır. Kilo Vermenize Yardımcı Olur: Fazla kilolu ya da obez olmanın nedenlerinden biri toksinlerin vücutta birikmiş, yağ dokusunda depolanmış olmasıdır. Vücut dokularındaki aşırı asidite ciddi sorunlara neden olabilir. Alkali su tüketimi ile vücudunuzdaki asitliği azaltarak, kilo almaya neden olan yağın depolanmasını önlemeye yardımcıdır.

Fazla kilolu ya da obez olmanın nedenlerinden biri toksinlerin vücutta birikmiş, yağ dokusunda depolanmış olmasıdır. Vücut dokularındaki aşırı asidite ciddi sorunlara neden olabilir. Alkali su tüketimi ile vücudunuzdaki asitliği azaltarak, kilo almaya neden olan yağın depolanmasını önlemeye yardımcıdır. Kanserle Mücadele Eder: Kanser hücreleri asitli ortamlarda gelişirler. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ise vücutta artan asit düzeylerine yol açmaktadır. Alkali su tüketimi asidi nötralize etmeye yardımcıdır. Ayrıca pH değerini de koruyarak sağlıklı bir yapı oluşturulmasını desteklemektedir. Sonuçta, kanseri önlemek için oldukça etkili bir hale gelebilmektedir.

Kanser hücreleri asitli ortamlarda gelişirler. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ise vücutta artan asit düzeylerine yol açmaktadır. Alkali su tüketimi asidi nötralize etmeye yardımcıdır. Ayrıca pH değerini de koruyarak sağlıklı bir yapı oluşturulmasını desteklemektedir. Sonuçta, kanseri önlemek için oldukça etkili bir hale gelebilmektedir. Diyabeti Önler: Pankreas; vücudunuzda şeker düzeylerinin ve yeterli enerji üretiminin sağlanmasından sorumlu insülini oluşturan bezdir. Pankreasın fonksiyonuysa alkalin ortamlar tarafından desteklenir. Alkali su içerek kolayca bunu sağlayabilirsiniz. Böylece, diyabetin önlenmesi için pankreasa yardımcı olursunuz.

Pankreas; vücudunuzda şeker düzeylerinin ve yeterli enerji üretiminin sağlanmasından sorumlu insülini oluşturan bezdir. Pankreasın fonksiyonuysa alkalin ortamlar tarafından desteklenir. Alkali su içerek kolayca bunu sağlayabilirsiniz. Böylece, diyabetin önlenmesi için pankreasa yardımcı olursunuz. Ağrıları Hafifletir: Alkali su; eklem, iskelet ağrısı, kemik yaralanmalarını işlemek için en iyi yolu olarak kabul edilen asidoz ile kalsiyum kaybını önlemeye yardımcıdır. Aslında, artrit ya da sık burkulma yaşayan insanlar için hem ağrıyı hem de inflamasyonu kontrol altına almak için alkali su faydalıdır.

Alkali su; eklem, iskelet ağrısı, kemik yaralanmalarını işlemek için en iyi yolu olarak kabul edilen asidoz ile kalsiyum kaybını önlemeye yardımcıdır. Aslında, artrit ya da sık burkulma yaşayan insanlar için hem ağrıyı hem de inflamasyonu kontrol altına almak için alkali su faydalıdır. Kalbinizi Korur: Alkali su, çeşitli fizyolojik sistemlerin sağlıklı çalışmasını destekleyerek vücudunuzun genel sağlığını korumaktadır. Böylece de kalp üzerinde uygulanan yük ortadan kalkmaktadır. Kan tarafından sağlanan beslenme ve oksijen daha sağlıklı hücreler tarafından emilirse organların temizlenip daha düzgün çalışmasını sağlar.

Alkali su, çeşitli fizyolojik sistemlerin sağlıklı çalışmasını destekleyerek vücudunuzun genel sağlığını korumaktadır. Böylece de kalp üzerinde uygulanan yük ortadan kalkmaktadır. Kan tarafından sağlanan beslenme ve oksijen daha sağlıklı hücreler tarafından emilirse organların temizlenip daha düzgün çalışmasını sağlar. Enerji Verir: Alkali su, fiziksel egzersizi daha kolay hale getirebilmek için eklemleri, kasları güçlendirir. Alkali suyun düzenli tüketimi, zamanla egzersiz sırasında rahatlama getirmektedir. Burkulmalar da daha az meydana gelecektir.

Alkali su, fiziksel egzersizi daha kolay hale getirebilmek için eklemleri, kasları güçlendirir. Alkali suyun düzenli tüketimi, zamanla egzersiz sırasında rahatlama getirmektedir. Burkulmalar da daha az meydana gelecektir. Cilt Sağlığınızı Destekler: pH değerlerinin denge altında olması cilt sağlığını korumak için son derece önemlidir. Alkali su; vücuttaki en büyük organı sulu tutmaktadır. Bu durumda da son derece sağlam, esnek bir cilt görünümü sağlanmaktadır. Bunun dışında; cilt dokusunun gençleştirilmesine de katkıda bulunur. Cildin temizlenmesi aknelerin oluşmasını engeller.

pH değerlerinin denge altında olması cilt sağlığını korumak için son derece önemlidir. Alkali su; vücuttaki en büyük organı sulu tutmaktadır. Bu durumda da son derece sağlam, esnek bir cilt görünümü sağlanmaktadır. Bunun dışında; cilt dokusunun gençleştirilmesine de katkıda bulunur. Cildin temizlenmesi aknelerin oluşmasını engeller. Bağırsaklarınıza İyi Gelir: Alkali su savunucuları; bağırsak sağlığını geliştirmek için faydalı olabileceğini söylemektedir. İyonize su vücudu tehlikeli mikro organizmalardan korumak için ekstra dezenfektan özellikleri sunabilecek negatif oksidasyon-redüksiyon potansiyeline sahiptir. Böylece alkali su bağırsak sağlığını desteklemektedir.

Yüksek Tansiyonu Engeller: Asidik atıklar yağ asitlerine dönüştükçe damar çeperlerinde birikirler. Bunun sonucunda da yüksek tansiyon kaçınılmazdır. Alkali su içerek yüksek tansiyondan korunabilir ve asidiklerin damarlarınızda birikmesini engelleyebilirsiniz.

Alkali Su Nasıl Yapılır?

1.Yöntem: Eczaneden İngiliz karbonatı alın. 2 litre suya yarım tatlı kaşığı ilave edin.

2.Yöntem: Sabahları kalktığınız vakit; ılık suya çeyrek limon sıkarak suyunuzu alkali hale getirebilirsiniz.

3.Yöntem: 1 bardak suya 1 çay kaşığı elma sirkesi ilave ederek alkali su elde edebilirsiniz.