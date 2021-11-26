Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

Alkol fiyatlarına zam geldi! 2021 Alkol fiyatları ne kadar oldu?

Alkol fiyatları, doların yükselişinden etkilendi. Alkol ürünlerine yaklaşık yüzde 5 zam geldi. Alkol fiyatları ne kadar? oldu sorusu sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. İşte Alkol zammına dair detaylar...

Alkol fiyatlarına zam geldi! 2021 Alkol fiyatları ne kadar oldu?

Alkol fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu. Milyonlarca alkol kullanıcısı yeni alkol fiyatları ile karşılaşacak. Peki, alkole ne kadar zam geldi? İşte yeni alkol fiyatları...

ALKOLE ZAM GELDİ

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu.

Ekonomik kriz ve TL'deki sert değer kaybı üzerine art arda zamlar açıklanamaya başladı.

Öte yandan TTBP Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından alkollü içkilere gelen zamları paylaştı. Aybaş, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Akşener'den açıklama: Asgari ücret 4 bin lira mı olacak?
MERAK EDİLENLER Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Akşener'den açıklama: Asgari ücret 4 bin lira mı olacak?
MERAK EDİLENLER Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı 2021 ne kadar?
MERAK EDİLENLER Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Akaryakıt fiyatlarında büyük artış! 26 Kasım Benzin, motorin ve LPG otogaz litre fiyatı ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLER Benzin, motorin LPG fiyatları
Asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler
MERAK EDİLENLER Asgari ücret pazarlığı başlıyor!
2021 Güncel fındık fiyatları ne kadar? İl il fındık fiyatları listesi
MERAK EDİLENLER 2021 Güncel fındık fiyatları listesi
25 Kasım Benzin, motorin ve LPG otogaz ne kadar oldu? LPG, Benzin, motorin litre fiyatlarına zam!
MERAK EDİLENLER Güncel akaryakıt zamları
Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MERAK EDİLENLER Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Öğretmenler için son dakika açıklamalar geldi!
MERAK EDİLENLER 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Memur Maaşları: 3600 ek göstergede flaş açıklama! En düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLER Memur maaşları ne kadar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.