Küçük çocuk olan biteni şaşkınlık içinde izledi

Olay dün akşam saatlerinde Manavgat çevreyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yanında 5 yaşındaki oğlu da bulunan sürücü otomobille çevreyolunda zigzaglar çizerek ilerlerken durduğu trafik ışıklarında direksiyon başında sızıp kaldı.

İHA'nın haberine göre, aracın seyir halindeki durumunu görüp şüphelenen bir başka sürücü, trafik ışıklarında aracından inerek duran otomobilin yanına gitti. Araç içinde arka koltukta 5 yaşlarında bir de çocuk olduğunu gören sürücü direksiyon başında sızıp kalan R.C.N.’yi uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

BOŞ ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU



Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de sürücüyü uyandıramayınca, yol kenarındaki bankete indirip aracı da güvenli bir noktaya çekti. Polisin araçta yaptığı incelemede ön koltukta boş alkol şişeleri tespit edildi.

KİMSE SÜRÜCÜYÜ UYANDIRAMADI

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin de uyandırma çabası sonuç vermeyince, R.C.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olan biteni polis aracı içinden izleyen çocuk, telefonla bilgi verilen anneye teslim edilirken R.C.H.’nin yapılan kan tahlilinde 3,64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ilk kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken bin 2 TL ceza kesildi. Sürücünün eşinin üzerine kayıtlı araç eşine teslim edildi.



