Alkollü sürücüden polise: Yakmayın beni Bursa'da trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza yazmak istedi. Alkollü olduğunu kabul eden sürücü ekiplere uzun süre dil dökse de cezadan kurtulamadı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:11 facebook

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