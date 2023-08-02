All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix All of Us Are Dead yeni sezon tarihi...
Dijital medya platformu Netflix'in 2022 yılındaki en çok izlenen dizilerinden birisi olan All of Us Are Dead'in 2. ve yeni sezonuna ilişkin aramalar devam ediyor. Zombi temalı dizinin yeni sezonu ile ilgili olarak son durumu bir araya getirdik...
Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, 28 Ocak 2022 itibariyle Netflix'te görücüye çıkmıştı. Başrolünde Park Solomon'un yer aldığı, zombi kıyameti temalı, korku öğeleri barındıran ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran dizinin yeni sezonuna dair ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar..
ALL OF US ARE DEAD 2. SEZONU NE ZAMAN?
2022 yılında 2. sezon onayı aldığı duyurulan Güney Kore yapımı All of Us Are Dead dizisinin ikinci sezonunun 2023 yılının sonlarında ya da 2024 yılının başlarında izleyicilerin beğenisine sunulması bekleniyor.
ALL OF US ARE DEAD KONUSU NEDİR?
Dizi, bir zombi salgını sırasında okulda mahsur kalan bir grup lise öğrencisinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dizi, zombi temalı bir korku dizisi olarak başlıyor. Hikaye, Seobu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrencinin zombi salgınına yakalanmasıyla başlıyor.
ALL OF US ARE DEAD OYUNCULARI KİMLER?
Park Solomon / Su Hyuk
Yoo In Soo / Gwi Nam
Lee Kyu Hyung / Song Jae Ik
Kim Byung Chul / Lee Byeong Chan
Shin Jae Hwi / Chang Hoon
Lee Chae Eun / Hee Soo
Kim Bo Yun / Seo Hyo Ryeong
Bae Hae Seon / Park Eui Won
Yoon Gyung Ho / Jung Yong Nam
Kim Jin Young / Ji Min
Lee Sang Hee / Park Seon Hwa
Jeon Bae Soo / Nam So Ju
Woo Ji-Hyun
Ahn Ji Hoo