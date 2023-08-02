All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix All of Us Are Dead yeni sezon tarihi...

Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, 28 Ocak 2022 itibariyle Netflix'te görücüye çıkmıştı. Başrolünde Park Solomon'un yer aldığı, zombi kıyameti temalı, korku öğeleri barındıran ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran dizinin yeni sezonuna dair ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar..

2022 yılında 2. sezon onayı aldığı duyurulan Güney Kore yapımı All of Us Are Dead dizisinin ikinci sezonunun 2023 yılının sonlarında ya da 2024 yılının başlarında izleyicilerin beğenisine sunulması bekleniyor.

3 Şurada Paylaş!









ALL OF US ARE DEAD KONUSU NEDİR?

Dizi, bir zombi salgını sırasında okulda mahsur kalan bir grup lise öğrencisinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dizi, zombi temalı bir korku dizisi olarak başlıyor. Hikaye, Seobu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrencinin zombi salgınına yakalanmasıyla başlıyor.