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HaberlerBasketbol

All-Star 2020'de anlamlı proje

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türk Kızılayı'nın birlikte gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi, ING All-Star 2020 organizasyonunda eklenecek

Basketbol

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 19 Ocak Pazar günü yapılacak ING All-Star 2020 organizasyonunda fuaye alanında özel bir Türk Kızılayı standı olacak. Bu alanda satılacak atkı, bere ve eldivenler Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek. Ayrıca etkinlik alanına kendi atkı, bere ve eldiveniyle gelen sporseverler için "iyilik kolileri" kurulacak ve bu bağışlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TBF'nin organizasyonuyla daha önce ING Basketbol Süper Ligi takımları Kızılay Haftası'nda farkındalığı artırma amacıyla kan bağışı organizasyonlarına katılmış ve ING Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında tüm takımlar sahaya Türk Kızılayı tişört ve pankartıyla çıkmıştı.

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