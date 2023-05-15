Allan Hakko gecelerde

Otomobiline kadınları önden gönderen Allan Hakko, daha sonra restorana tekrar giriş yaptı.

Habertürk 'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Allan Hakko, Etiler'de görüntülendi. Kadın arkadaşlarıyla mekândan çıkış yaparken objektiflere yansıyan Hakko, gazetecileri görünce neye uğradığını şaşırdı.

"EVLİYİM, BU DURUMU AÇIKLAYAMAM"

Hakko'nun kadın arkadaşlarından birinin saklayıp, ağlayarak basın mensuplarına, "Ben evliyim. Bu durumu açıklayamam. Arkadaşım kendisi..." dedi.

Ağlayan kadına başka bir kadın arkadaşı ise "Şimdi ayıkla pirincin taşını" şeklinde bir söylemde bulundu.