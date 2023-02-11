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HABERTURK.COM

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Alman arama kurtarma ekibinden bir görevlinin enkaz altında kalan kadını kurtarma çalışması ise duygulandırmıştı.

Alman görevli, Türk doktorlardan öğrendiği birkaç Türkçe kelime ile enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalışmış, "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma" ifadelerini kullanmıştı.

100 saati aşkın süren çalışmaların ardından enkaz altından kurtarılan Zeynep Hanım'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, "Zeynep malesef dün gece hayatını kaybetti. Dün, büyük depremden 100 saatten fazla bir süre sonra yıkılan evinin enkazından kurtarılmıştı. Ekibimiz şokta ve üzüntü içinde, ailesiyle birlikte acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.