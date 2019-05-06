23 yıldır Türkiye'de satışa sunulan Mercedes-Benz'in hafif ticarisi Sprinter, yeni versiyonu ile bayilerde yerini aldı. Minibüs, panelvan ve kamyonet olmak üzere 3 karoser seçeneğinde satışa sunulan aracın, modüler platform üzerine inşa edildiği belirtiliyor.

Araç hakkında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, "Yeni nesil Sprinter araçlarımız sahip olduğu özelliklerle yolcu ve yük taşımacılığı için bir ticari çözüm sunuyor" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Sprinter minibüs, 13+1’den 22+1 kişiye kadar farklı yolcu kapasitelerinde alınabilecek. Araçta, 3 noktalı emniyet kemerli koltukların bulunduğu kaydedilirken, hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri gibi donanımlara yer verildiği aktarılıyor.

ÖNDEN ÇEKİŞ VE ARKADAN İTİŞLİ SEÇENEĞİ VAR

5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği sunulurken, elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu, hız sabitleyici seçeneği, USB ve Bluetooth ara yüzlü, yenilenen multimedya sistemi ise aracın yeniliklerini oluşturuyor.

Öte yandan, Sprinter arkadan itiş ya da önden çekişli olarak tercih edilebilirken, önden çekişli versiyonun, arkadan itişli olana göre 50 kg daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Önden çekişli Sprinter modellerinde 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman sunulduğu açıklanırken, standart versiyonlarda ise 6 ileri manuel şanzıman sunuluyor.

Mercedes'in yeni hafif ticarisinde sunulan güvenlik donanımları ise, mesafe takip sistemi, aktif fren asistanı, aktif şerit takip asistanı ve yorgunluk uyarısı şeklinde.