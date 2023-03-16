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Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Napoli ile Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt arasında oynanan maç öncesi kentte büyük olaylar çıktı. Maç için Napoli'ye gelen Frankfurtlu holiganlar Gesu Meydanında kendilerine eşlik eden güvenlik güçlerine meşale, patlayıcı madde, taş ve etraftaki restoranların sandalyeleriyle saldırdı.

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HABERTURK.COM / AA
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya temsilcisi Napoli ile Almanya ekibi Eintracht Frankfurt arasında oynanan rövanş maçı öncesi Napoli'ye gelen bazı Alman taraftarlar olay çıkardı.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın kamu güvenliği gerekçesiyle bilet satışı yapılmasına izin vermediği ama buna rağmen Napoli'ye gelen yaklaşık 600 konuk takım taraftarı, öğleden sonra saatlerinde tarihi kent merkezine doğru izinsiz şekilde yürüyüşe geçti. 
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    Alman holiganların, Gesu meydanına geldiklerinde burada kendilerine eşlik eden güvenlik güçlerine meşale, patlayıcı madde, taş ve etraftaki restoranların sandalyeleriyle saldırdığı bildirildi.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    Güvenlik güçleri, holiganlara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, zaman zaman arbede de yaşandı.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    Çıkan olaylarda, bir polis aracı da olmak üzere meydandaki diğer otomobiller ve çöp kutuları ateşe verildi.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    Çevredeki restoran, bar gibi işletmelerin de ciddi zarar gördüğü belirtildi.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    Polis olayları güçlükle kontrol altına alarak, Alman taraftarları otellerine götürdü.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    Bu sırada çevreden bazı Napolililerin Alman taraftarların bulunduğu otobüslere taş attığı kaydedildi.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    İTALYAN BASINI: NAPOLİ'DE ŞEHİR SAVAŞI!

    Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi, kentlerinde yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    Manfredi, açıklamasında, "Kent merkezindeki yıkım sahneleri kabul edilemez. Bu şiddet eylemlerinin baş aktörü durumundakileri en sert şekilde kınıyoruz. Napoli ve Napoliler, maddi zarar görmeyi hak etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Instagram hesabından Alman holiganların, İtalyan güvenlik güçlerine meşale ve patlayıcı maddeler attığı anın görüntüsünü paylaştı.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    Salvini paylaşımın altına, "Bunlar taraftar değil, bunlar suçlular hem de aşağılık suçlular. Almanya'da da aynı şeyi yapabilirler mi acaba?" yazdı.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    İtalyan basını, Alman taraftarların çıkardığı olaylar neticesinde kentin tarihi merkezinin savaş alanına döndüğünü, Napoli’den yansıyan görüntülerin "şehir savaşı"nı andırdığını yazdı.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    Napoli ve Eintracht Frankfurt takımları arasında 21 Şubat'ta Almanya'da oynanan karşılaşma öncesinde de olaylar çıktığı için İtalya İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğini gerekçe göstererek, Alman taraftarların Napoli'deki maçı stattan izlemesine yasak getirmişti.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    Temyiz mahkemesine yapılan itiraz neticesinde bu yasak kısmen kaldırılmış ve Frankfurt'tan gelenler ile burada ikamet edenlere bilet satışının yasak olduğu, bu kapsam dışında kalan Alman taraftarlara ise bilet satışı yapılacağı açıklanmıştı.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Alman basınına yaptığı açıklamada, Eintracht Frankfurt taraftarlarına getirilen deplasman yasağını "kabul edilemez" olarak nitelemişti.
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!
  • Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!

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