4'ü kadın 6 kişi böyle görüntülendi

Genel Af yasası ne oldu 2019?

Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

1 TERÖRİST LONDRA'YA GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında Birleşik Krallık uyruklu bir teröristin Londra'ya sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.