Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, 2016 yılında sezonu 6 milyon turistle kapatmıştı. 2018 yılında ise belirlediği hedefler ve projeler sayesinde 12 milyon turiste ulaşan Antalya turizmi, tüm zamanların rekorunu kırdı.
Yeni turizm sezonuna az bir süre kala ise turizmcileri tatlı bir telaş sardı. Turizmciler yeni sezona başlamadan önce konaklama tesislerinde ve çeşitli turizm mekanlarında eksiklikleri gidermeye ve konsept değişikliği yapmaya başlayarak, sezona hazırlanıyor. Aynı zamanda tatil için Türkiye’yi tercih eden yabancı turistler ise erken rezervasyon fırsatını kaçırmadı.
Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) verilerine göre, geçtiğimiz yıla oranla bu sene Türkiye’ye Almanya’dan yapılan rezervasyonların sayısı yüzde 58 arttı.
Avrupalıya, Avrupa pahalı
Almanya merkezli uluslararası piyasa araştırma şirketi GFK, Alman turistlerin en çok Antalya’yı tercih ettiğini duyurdu. Avrupa kıtasında bulunan ve Avrupalılar tarafından sıkça tercih edilen İspanya ve Yunanistan gibi turizm ülkelerindeki pahalılık, Avrupalı turistlerin Türkiye’yi tercih etmesine neden oldu.
Alman turist sayısı yüzde 49’luk artışla 44 bine yükseldi
Avrupalı turistlerin Antalya tercihi rakamlara da yansıdı. 2018 yılı Şubat ayında Antalya Havalimanı'nı yurtdışından 101 bin kişi ziyaret ederken, 2019 şubat ayında bu sayı 152 bine yükseldi. Antalya havalimanı'na inen yolcular milletlerine göre değerlendirildiğinde ise geçen yılın şubat ayına oranla yüzde 49’luk bir artışla 44 bine yükselen Alman turistlerin başı çektiği kaydedildi.
“Antalya’ya 2018 yılında 3 milyon Alman turist geldi”
Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yüzde 58 artışın büyük bir bölümünün Antalya’yı kapsadığını söyledi. Türkiye’ye gelen Almanların yaklaşık yüzde 70’inin Antalya’ya geldiğini ifade eden Ayık, Antalya turizminde 12 milyon sayısıyla rekor kırılan 2018 yılında 3 milyon civarında Alman turistin geldiğini kaydetti.
Yüzde 58 artıştan Antalya’nın pay alacağına dikkat çeken Ayık şöyle devam etti:
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