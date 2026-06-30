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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Almanya: 3 - Paraguay: 4 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

        Almanya: 3 - Paraguay: 4 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Almanya, normal süresi ve penaltıları 1-1 biten maçın penaltılarında Paraguay'a 4-3 yenilerek elendi. Almanya'yı saf dışı bırakarak büyük bir sürprize imza atan Paraguay, adını son 16'ya yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 02:41 Güncelleme:
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        Almanya'ya penaltılarda Paraguay şoku!

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi.

        Boston Stadyumu'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelenin penaltılarını 4-3'lük skorla kazanan Paraguay, son 16 turuna yükseldi.

        Normal sürede Paraguay'ı 1-0 öne geçiren golü 42'de Julio Enciso atarken, Panzerler'e beraberliği getiren golü ise 54. dakikada Kai Havertz attı.

        Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Leroy Sane, ilk 11'de yer aldı ve 88 dakika sahada kaldı.

        Almanya gibi güçlü bir futbol ülkesini eleyerek adından söz ettiren Paraguay, son 16'da Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

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